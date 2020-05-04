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Prof. Dr. 'e veda: Duayen Doktor Dilmener Koronavirüs'e yenik düştü...

Koronavirüse yenik düşen ve olarak anılan Profesörlerden Prof. Dr. için bugün cenaze ve veda töreni düzenlendi. İşte Dilmener'e vedaya ait görüntüler... İşte Yoksulların doktoru olarak da bilinen Dilmener için gerçekleştirilen anma ve veda töreni

Giriş Tarihi: 4.5.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 13:38 ABONE OL
Prof. Dr. Murat Dilmener'e veda: Duayen Doktor Dilmener Koronavirüs'e yenik düştü...

Koronavirüse yenik düşen ve Hocaların Hocası olarak anılan Profesörlerden Prof. Dr. Murat Dilmener için bugün cenaze ve veda töreni düzenlendi. İşte Dilmener'e vedaya ait görüntüler...

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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.

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Prof. Dr. Murat Dilmener'e veda: Duayen Doktor Dilmener Koronavirüs'e yenik düştü...
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