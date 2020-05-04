Prof. Dr. Murat Dilmener'e veda: Duayen Doktor Dilmener Koronavirüs'e yenik düştü...

Koronavirüse yenik düşen ve Hocaların Hocası olarak anılan Profesörlerden Prof. Dr. Murat Dilmener için bugün cenaze ve veda töreni düzenlendi. İşte Dilmener'e vedaya ait görüntüler...

Son dakika: Corona virüsü hastalığından vefat eden Prof. Dr. Murat Dilmener'e veda merasimi | Video

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Murat Dilmener için İstanbul Tıp Fakültesi önünde anma töreni düzenlendi. Dilmener saygı duruşu ile anıldı. Murat Dilmener, yoksul doktoru olarak biliniyordu.

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