SON DAKİKA: Ömer Döngeloğlu Kovid-19'dan vefat etti!

Coronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Ömer Döngeloğlu'nun coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

Ömer Döngeloğlu Covid-19'dan vefat etti! | Video

KARATAŞ DOĞRULADI

Döngeloğlu'nun vefatını Mustafa Karataş hoca hesabından "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" diyerek duyurdu.

İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin.

Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun. https://t.co/Fbt1m3D3hS — Prof.Dr. Mustafa Karataş (@muhabbet_kapisi) May 3, 2020

ÖMER DÖNGELOĞLU VEFAT ETTİ...

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu'nun çalışmaları:

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika Haberi | Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?