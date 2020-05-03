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SON DAKİKA: Kovid-19'dan vefat etti!

Son dakika… Coronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar vefat etti. Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 13:47 ABONE OL
SON DAKİKA: Ömer Döngeloğlu Kovid-19'dan vefat etti!

Coronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Ömer Döngeloğlu'nun coronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı.

SON DAKİKA: Ömer Döngeloğlu Kovid-19'dan vefat etti! - Son Dakika ...

Ömer Döngeloğlu Covid-19'dan vefat etti! | Video

KARATAŞ DOĞRULADI

Döngeloğlu'nun vefatını Mustafa Karataş hoca hesabından "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" diyerek duyurdu.

ÖMER DÖNGELOĞLU VEFAT ETTİ...

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'ndan Konferans - Kilis Haberleri

Ömer Döngeloğlu'nun çalışmaları:

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr

Ömer Döngeloğlu Gebzeliler ile buluşacak - Marmara Haberleri

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika Haberi | Corona virüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?

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