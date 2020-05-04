Selçuk Bayraktar'dan İmamoğlu'na: Bu iftirayı tekzip etmezseniz protokolü iptal ederiz

T3 Vakfına 41 trilyonluk destek aktarıldığı iddiasıyla gündeme gelen CHP'li Veli Ağbaba T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın belgeli ve sert cevaplarıyla karşılaşırken Bayraktar bir çağrı da CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptı.

CHP'li Ağbaba'nın çirkin iftiraları sonrası Selçuk Bayraktar'dan İBB'ye çağrı "Bu şahsın ahlaksız..." | Video

"SAYIN İMAMOĞLU BU İFTİRAYI TEKZİP ETMEZSENİZ PROTOKOLÜ FESHEDECEĞİZ"

Asla Milli Teknoloji Hamlesi yolundan dönmeyeceklerini vurgulayan Bayraktar, "Asla öğrencilerimizi, gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Ve asla ahlaksız iftiralara göz yummayacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu, bu şahsın iftiralarını siz tekzip etmezseniz, Deneyap'lara ilişkin protokolü T3 Vakfı olarak biz feshedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"KİMSEDEN BİR KURUŞ BAĞIŞ ALMADIK"

"Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."

Veli Ağbaba’dan ahlaksız iftira