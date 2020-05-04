"Türkiye'de 600 bin kişi ölecek" dediler, Rezil oldular! DW Türkçe ve Dr. Onur Başer'in çamuru Türkiye'nin üzerinde durmadı!

Türkiye'ye karşı muhalif haberleriyle dikkat çeken Alman DW Türkçe günlerce Türkiye'nin sağlık sistemini hedef aldı. DW ABD'de görev yapan Dr. Onur Başer ile bir röportaj yaptı. Başer Türkiye'de 32 milyon kişinin virüsten etkileneceğini, 600 bin ölüm olacağını iddia ederek Türkiye'nin bu mücadeleyi kaybettiğini iddia etmişti. Ancak rakamlar ve coronavirüs ile verilen başarılı mücadele ile Başer'in iddiaları çürütülmüş oldu. DW'nin de yalan haberciliği tarihe bir kez daha geçti.

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Türkiye'nin corona virüsüyle başarılı mücadelesine karşı sağlık sistemimizi eleştiren haberler yapan DW Türkçe ve kara propagandaya malzeme olan Dr. Onur Başer bu haberiyle de açığa düşmüş oldu.

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