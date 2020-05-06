Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den yardım talebinde bulunan ülke sayısını açıkladı ve "128 ülke Türkiye'den hibe, ihracat izni ya da satın alma şeklinde tıbbi malzeme talebinde bulundu, yarısını karşıladık" dedi.

TÜRKİYE ABD, AB BAŞTA OLMAK ÜZERE ONLARCA ÜLKEYE YETİŞTİ

Türkiye'nin ABD Başta olmak üzere birçok ülkeye gönderdiği yardım malzemeleri dünya basınında geniş yankı uyandırmış ve uzun süre konuşulmuştu. Türkiye sağlık sistemleri koronavirüs nedeniyle zarar gören ve yükü kaldıramayan ülkelere yardım göndermeye devam ediyor.

103 ÜLKEDEN 65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Covid-19 salgını sürecinde 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşın ülkeye getirildiğini belirterek, "Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ve geçici olarak yurt dışında bulunan öğrenci vatandaşlarımızın da Türkiye'ye tahliyesini düzenli bir şekilde yapabilmek için Bakanlığımız bünyesinde Koordinasyon ve Destek Merkezi kurduk. 7 gün 24 saat esasıyla arkadaşlarımız nöbetleşe çalışıyor. Burada amacımız ulaşılabilir olmak" dedi.

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