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’de başörtüsü ve sakal skandalı!

’nin yayın organı ’de yayınlanan ’ın programında başörtüsü ve sakalla ilgili bir skandala imza atıldı. Programa katılan konuğu Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı , İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı. Konuk şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var. Şimdi sakallılar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz, biliyorsunuz. Ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor” dedi. Peki İslam’da başörtüsü ve sakal hakkında neler deniyor. İşte o bilgiler:

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Giriş Tarihi: 7.5.2020 21:13 Son Güncelleme: 7.5.2020 21:27 ABONE OL
HALK TV’de başörtüsü ve sakal skandalı!

CHP'nin televizyonu HALK TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan'ın programında bir skandala imza atıldı. Programa katılan konuk Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Gülseven Yaşer, İslam inancında yer alan uygulamaları çarpıtarak aktardı. Programa katılan konuk şu ifadeleri kullandı: "Arap kültürü bütün kızlarımızı Arap kadınlarına benzettirdiler. Esasında dinden gelen herhangi bir uygulama bizim gerçek aydın bilginlerimiz tarafından söylendi. Böyle bir örtünme yok şeyde. Ama Arap geleneğinde var. Şimdi sakallılar. Kapkara yüzler. Biz zaten esmer bir milletiz. Biliyorsunuz ve ne oluyor, bütün o yüzler hiç gözükmüyor.

HALK TV’de başörtüsü ve sakal skandalı | Video

AYŞENUR ARSLAN İSE GÜLEREK ARAYA GİRDİ
Ayşegül Arslan ise bu ifadelerin ardından gülerek "Neyse artık bari sakala karışmayalım!" diyerek alay etti. Programa katılan konuk Gülseven Yaşer, "Sakal, sakal her sakal her anlama gelmiyor tabi yani. Aynı anlama gelmiyor. Peygamberimiz sakallı ama Ebu Cehil'de karşısında o da sakallı" dedi.

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HALK TV’de başörtüsü ve sakal skandalı!
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