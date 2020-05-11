HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden meydana gelen Millet İttifakı'nın yer aldığı 24 Haziran seçimlerindeki ittifakta terör örgütü PKK destekçisi HDP de büyükşehirlerde CHP'ye destek olmuştu. 31 Mart yerel seçimlerinde de aynı şekilde destek olundu. Hatırlanacağı üzere CHP'li Ekrem İmamoğlu, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden destek sözleri için seçimlerden sonra teşekkür etmişti. Ayrıca yerel seçimlerden sonra CHP'li Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK uzantısı HDP'nin İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir'i ziyaret edip teşekkürlerini sunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş HDP açıklaması "HDP'nin desteğini alıyorum"

CHP, YEREL SEÇİMLERDE HDP'YE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu, aynen şu cümleleri kullanmıştı: "Dolayısıyla HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın ve ilçelerdeki görevli arkadaşlarımızın her gittiğim yerde bize olan teveccühleri, bize olan ilgileri, bize olan destekleri çok değerliydi. Dolayısıyla HDP'li vatandaşlarımıza olan teşekkürümü yineliyorum. HDP Eş Başkanlarımıza, yönetimine hem seçim öncesi hem de seçim sonrası ve bugünkü kabulleri için ayrıca teşekkür ediyorum."

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AKŞENER: "PKK, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda HDP için "PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor" diyerek PKK uzantısı olduğunu belirtmişti. Ardından şunları söylemişti: "Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran'da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. 31 Mart seçimlerinde ise yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok."

Sırrı Süreyya Önder’den ittifak itirafı | Video



PKK DESTEKÇİSİ HDP'Lİ ÖNDER'DEN İTTİFAKI BOZACAK CEVAP GELDİ

HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Ruşen Çakır'ın bir programından ittifakı bozacak bir karşılık geldi. Önder programda, "Dün bize aracı gönderen. İşte şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım?" diye fikrimizi merak eden. Bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İyi Parti'yi kastediyorum. Şurada duruyor, bizim nazarımızda şuradadır falan diye bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa o gün bizim bu ilkesel şeyi dayatmış olmamamızdan dolayıdır. Hiç İyi Parti'ye kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bağra basılan taşında kimsenin merak etmesiyle bugün böyle değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz" diyerek akıl hocalığı yaptıklarını itiraf etti.

AK PARTİLİ MUŞ, "İYİ PARTİ'NİN ÖRTÜLÜ İTTİFAKI DEŞİFRE OLDU" DEDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, "Meral Akşener geçen gün HDP için "PKK uzantısı" demişti. Meğerse aynı Akşener bu PKK uzantılarından "Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Fikriniz ne?" diye talimat alıyormuş. İYİ Partinin "PKK uzantılarıyla" yaptığı örtülü ittifak deşifre oldukça gerçek yüzü ortaya çıkıyor" diyerek tepki gösterdi.