Son dakika: CHP HDP İYİ Parti arasındaki kirli iş birliği ortaya çıktı! O açıklama ortalığı karıştırdı...

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı' çatırdamaya başladı. CHP ile İYİ Parti tabandaki ulusalcı ve milliyetçi kanadı kaybetmemek adına HDP'yi resmi ittifakın içine almadı. Süreci arka kapı diplomasisi ile yürüten CHP ve İYİ Parti'ye HDP'den büyük tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Ankara'da yapılacak olağan kongre öncesi, 'Çekingenliği bırakın, ittifakı artık saklamayalım' dedi. CHP ve İYİ Parti kanadından bu açıklamaya henüz yanıt gelmedi.

İYİ Parti'de son dönemlerde istifa eden vekiller, Sorosçuların göreve geldiğini işaret ederken, HDP olan ittifakın parti içinde rahatsızlık yarattığını da ifade etmişti. İYİ Parti yönetimi HDP ile ittifakı eleştiren bir tavır sergilemezken, parti içindeki milliyetçilerin geri planda bırakıldığı biliniyor.

HDP'nin son çağrısına CHP'den gelecek yanıt İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifakı sarsabilir. CHP'nin HDP'nin çağrısı karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu...

HDP, ittifakta CHP’yi zorluyor! CHP’ye “ittifakı açıklayalım” çağrısı | Video

İYİ PARTİLİ İSMAİL OK DA BENZER NEDENLERDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok, parti içindeki Sorosçuların üst düzey görevlere getirildiğini söyleyerek istifa etti. Ok, HDP ile olan ittifaktan rahatsız olan vekiller arasında yer alıyordu. Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ok, eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen'in, Türkiye Cumhuriyeti'ni asimilasyonla suçladığı görüntülerinin ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantının fotoğraflarının ulusal basında yer aldığını söyledi.

Bu fikirleri savunan bir kişinin İYİ Parti'de yer almasına, parti tabanı ve teşkilatların çok sert tepki gösterdiğini ifade eden Ok, şöyle konuştu:

"Tepkilere rağmen bu kişinin görevden alınmasında bir ay boyunca tereddüt edilmesi, şahsımda izahı mümkün olmayan en derin kırılma noktası olmuştur. Bu olayın akabinde Genel Başkanımız ile yaptığım görüşmede, bu kişinin görevden alınmasında yaşanan tereddütün, bende güven sorunu oluşturduğunu söyledim. Partinin yerelde ve genelde hiçbir faaliyetine katılmayacağımı, geri planda kalarak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı da arz ettim. Kendileri kararlı bir şekilde devam etmemi istedi. Gelinen süreçte parti içinde savunduğum fikirler, uç fikir olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay süren gelişmeler sonucunda partide istenmeyen adam ilan edildiğimi anladım."

MERAL AKŞENER'İN HDP'Lİ DEMİRTAŞ'A TAHLİYE İSTEMESİ RAHATSIZLIK YARATTI

HDP ile ittifakı basın karşısında reddeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ekibinin partideki milliyetçi kesimi sindirmesi, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın beraatini istemesi parti içinde rahatsızlık yarattı.

CHP, HDP'NİN ÇAĞRISINA NE YANIT VERECEK?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gizlenmeye çalışılan ittifakı itiraf etmesinin ardından gözler CHP'ye çevrildi. CHP'ye, "İttifakı artık saklamayalım. Korkulacak bir şey yok. Çekingenliği üzerinizden atın" diye seslenen Buldan'ın sözlerine gelecek yanıt İYİ Parti ile CHP arasındaki ipleri gerebilir. İYİ Parti yönetiminin HDP ile ittifakın resmiyetini kabul etmesi durumunda ise parti içindeki istifaların hız kazanması muhtemel görünüyor.