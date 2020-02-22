Video Haber HDP, ittifakta CHP’yi zorluyor! CHP’ye “ittifakı açıklayalım” çağrısı | Video

HDP, ittifakta CHP’yi zorluyor! CHP’ye “ittifakı açıklayalım” çağrısı | Video

HDP, ittifakta CHP’yi zorluyor! CHP’ye “ittifakı açıklayalım” çağrısı | Video
22.02.2020 | 15:32

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, CHP’ye artık ittifakımızı gizlemeyelim çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Haftasonu 4. Olağan kongresini yapacak olan HDP, CHP’nin çekingenlikten çıkmasını istiyor. O çağrının Pazar günü Ankara’daki kongrede kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

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