HDP, ittifakta CHP’yi zorluyor! CHP’ye “ittifakı açıklayalım” çağrısı | Video

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, CHP’ye artık ittifakımızı gizlemeyelim çağrısı yapmaya hazırlanıyor. Haftasonu 4. Olağan kongresini yapacak olan HDP, CHP’nin çekingenlikten çıkmasını istiyor. O çağrının Pazar günü Ankara’daki kongrede kamuoyuna açıklanması bekleniyor.