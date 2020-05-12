Son dakika! Yılmaz Özdil'in kaçak villası siteyi karıştırdı! Bir villa daha mühürlendi...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in villasının ardından komşularının da evine mühür vuruldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etti. Bugün öğlen saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri Özdil'in komşularının evine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in yan komşularının evleri de mühürlendi.

13 MAYIS'TA YIKILIYOR

Özdil'in evinin yıkımı için Bodrum Belediyesi encümen kararı ile yıkımı onaylamasının ardından yarın evin yıkımının gerçekleşeceği öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi.

Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve iş yeri ruhsatı verdiği, daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesine tebliğ edildi. Yapılan incelemeler ve encümen kararının ardından Özdil ailesinin evinin kaçak olan bölümlerinin yarın ekiplerce yıkılacağı öğrenildi.

EŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlük ayrıca, İmar Barışından sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İMAR AFFINI ELEŞTİRDİ, AFTAN YARARLANMAK İSTEDİ

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletler yıkılacak.

120 METREKARE 310 METREKAREYE ÇIKARILMIŞ

120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave odanın 81,00 metrekare bulunduğu öğrenildi. Bodrum'un en büyük sitelerinden biri olan Aktur sitesinde birçok evin kaçak planı olduğu site sakinlerinin Özdil olayının ardından birbirlerini şikayet etmeye başladığı öğrenildi.