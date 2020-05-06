Villasını kaçakla büyüttü milyonluk rant sağladı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum'daki kaçak villa skandalı büyüyor. Özdil'in yalan beyan vererek aldığı Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesinin ardından yeni bilgiler ortaya çıktı. Özdil, 142.5 metrekarelik villasını 2018'de bodrum kat ve balkon ilavesi gibi imara aykırı imalatlarla 310 metrekareye çıkardı. Neredeyse bir villa kadar daha bölümü kaçak olarak yaptı. Kaçak bölüm için 19 bin 638 lira yatırarak belge aldı. Bu arada harcadığının kat be kat fazlasını cebe attı. Bodrum'daki emlakçıların fiyatlarına göre, kaçak inşaattan 7.8 milyon lira kazandı.Bölgedeki emlak uzmanları, Özdil'in villasının olduğu sitede dairelerin fiyatının en az 6.5 milyon liradan başladığını söylüyor. Villaların konumu, şerefiyesi ve denize yakınlığı gibi unsurlara göre, metrekare fiyatları 30 bin ila 120 bin arasında değişiyor. Yılmaz Özdil'in villasının bulunduğu Bitez'de emlak değerlenmesi yıllık minimum yüzde 15 seviyesinde gerçekleşiyor. Emlakçılar, "Kaçak inşaatla birlikte TL bazında 3 yılda villa yüzde 45 değer kazanmıştır" diyor.Emlakçıların verdiği bilgiye göre, Özdil'in villasının metrakaresi kaçak inşaata başlamadan önce 32 bin 280 TL'ydi. Yani 142.5 metrekarelik villaya 4.5 milyon TL civarında değer biçiliyordu. 3 yıl içinde o bölgede emlak değeri yüzde 45 arttı. Böylece evin değeri katlandı. Üstüne yasaları hiçe sayarak villanın metrekaresini 310'a çıkaran kaçak inşaatlar da gelince Özdil bayram etti. Evin metrekaresi 46 bin 315 TL'ye çıktı. Yani Özdil 167.5 metrekarelik kaçak fark için 19 bin 638 liraya bir belge aldı ama o belgeyle 7.8 milyon liralık rant sağlamış oldu.Özdil, bu süreçte ne kanun dinledi ne mevzuat. Yasaları hiçe saydı. Usulsüzlükle 142.5 metrekare iskan hakkı olan arsadaki villasını 310 metrekareye çıkardı. Villaya, kaçak olarak 18 metrekare müştemilat, 9.5 metrekare depo, 13.5 metrekare jeneratör odası, 81 metrekare bodrum kat ve 45.5 metrekare balkon ilave etti. Villasını kanuna aykırı olarak büyüttükten sonra 11 Eylül 2018'de İmar Barışı için başvuruda bulundu. Aslında İmar Barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsıyor. Yani normalde o tarihten sonra yapılan kaçak tadilatlar kanun kapsamına girmiyor. Ancak Özdil, yalan beyan vererek kamuyu da yanıltmış oldu.Edinilen bilgilere göre, Bodrum Belediyesi'nin verdiği ruhsata göre iki bağımsız bölümden 120 metrekarelik işyeri vasfındaki yapıya ilk ruhsat 2008'de verildi. Sonra iki yılda bir yenileme ruhsatları düzenlendi. 2016'da ise yine iki bağımsız bölümden oluşan tek kat 142.5 metrekarelik işyeri tadilat ruhsatı düzenlendi. 10 Ağustos 2017'de ise yapı konut vasfına çevrildi. Bodrum Belediyesi'nin ruhsatın araştırılması için Muğla Valiliği de dün İçişleri Bakanlığı'na yazı gönderdi. Bakanlık müfettişlerinin belediyeyi ve yapıyı denetleyeceği öğrenildi.Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'la birlikte önceki gece katıldığı "Halkın Vicdanı" adlı programda yaklaşık yarım saat konuştu ancak Bodrum'daki kaçak kısımları olan villasıyla ilgili aydınlatıcı bilgiler vermediği gibi satır aralarında yalanlar söyledi.Özdil, evin ruhsatını 10 yıl önce aldığını iddia etse de belgeler onu yalanlıyor. Özdil, 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı "Cins değişikliği" ile villaya çevirdi. Daha sonra 142 metrekarelik villaya, bodrum kat, teras ilavesi yaptı. Kaçak yapılarla, villayı 310 metrekareye çıkardığı uydu fotoğrafları ile tespit edildi. Özdil, doğru söyleseydi, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yapı kayıt belgesinin incelenmesi sonrasında, belgeyi iptal etti. Aksi takdrde kamu görevlilerine yalan beyanda bulunan Yılmaz Özdil ve eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmazdı.Kendi yaptırmasaydı İmar Barışı'ndan faydalanmak için 2018'de eşi Hülya Özdil, Muğla Çevre Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmazdı.İki odalı dediği villa 310 metrekare alana sahip. Sadece, villanın kaçak yapılan terası bile 45 metrekare büyüklüğünde.Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Muğla'nın gözbebeği Bodrum Bitez'de 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı kaba inşaat halindeki villasında ruhsata aykırı inşaat yaptığı iddiaları üzerine yeni gelişmeler yaşandı. Özdil'in usulsüzlükleri ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa için basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek konu ile ilgili inceleme başlattı. Başsavcı Şükrü Arslan'ın talimatıyla başlatılan inceleme kapsamında İmar Suçları Bürosu'nun konuyu inceleyeceği, araştırma ve inceleme sonucunda gerekiyorsa soruşturma açılacağı öğrenildi.Ayrıca Muğla İl Çevre Müdürlüğü de Yapı Kayıt Belgesi'ni iptal etti. İptal yazısı, Bodrum Başsavcılığı'na gönderildi. Yazıda, Hülya Özdil'in imar barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi almak için gerçek dışı beyanda bulunduğunu kaydedildi. Savcılığın, Özdil hakkında bu başvuru üzerine de işlem yapması bekleniyor. Konuyla ilgili flaş bir açıklama da Bodrum Belediyesi'nden geldi. Sözcü yazarı Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasında kaçak inşaat çalışmaları bizzat CHP'li belediye tarafından tescillendi. CHP'li Bodrum Belediyesi, Özdil'in villasında yapılan keşfin sonuçlarını bir açıklama ile kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Özdil'in villası 142 metrekare ofis olarak ruhsatlıyken kaçak olarak 310 metrekareye çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamaya göre,iskan alındıktan sonra da kaçak yapılmaya devam edildi.ÖZEL İSTİHBARAT