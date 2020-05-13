İBB'den kan donduran senaryo! 5 yalan ortaya çıktı...

Sabah Gazetesi Özel Haberler Şefi Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında, İBB'nin toplu taşımadaki skandal görüntüler sonrası yaşananları anlattı. Kıran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdığını söyledi. Kıran, İBB'nin süreçteki 5 yalanına dikkat çekti.

İBB'nin suç duyurusunda 5 yalan çıktı! Savcılık İBB'nin 'Fazla yolcu bindi' iddiasını yalanladı | Video

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

"YÖNETİCİLERİN, GEREKLİ TEDBİRLERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BULUNUYOR"

Başsavcılık; pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünün bu işle ilgilenen yöneticilere ait olduğu, şayet toplu tasım araçlarında bir yoğunluk yaşanmış ise vatandaşların söz konusu yoğunluğu sosyal medya veya diğer yayın organlarında paylaşım konusu yapmalarının demokratik bir toplumda beklenen bir davranış olduğu, yöneticilerin de bu tür paylaşımlara veya yayınlara katlanma imkanları ölçüsünde gerekli tedbirleri alma yükümlülüklerinin bulunduğuna hükmetti.

İBB; "FAZİLET DURAĞINDAN BİR ANDA 47 YOLCU BİNDİ" DEDİ ANCAK FAZİLET DURAĞINDAN DA OTOBÜSE HİÇ YOLCU ALINMADI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

İBB: "22 MART PAZAR GÜNÜ 1 YOLCU BİNDİ" DEDİ AMA OTOBÜSE 57 YOLCU BİNMİŞ!

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık; 22 Mart 2020 günü söz konusu otobüse 1 yolcunun değil 57 yolcunun bindiği bildirildi.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İKİ VATANDAŞA SUÇ DUYURUSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; koronavirüs sürecinde olunmasına rağmen yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu iddia eden, otobüs içinde fotoğraf çeken ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çektiği fotoğrafı paylaşan Mehmet Önder Duman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Büyükşehir Belediyesi; aynı fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci hakkında da suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; söz konusu kişilerin, "hakaret", "iftira", "halkı kin ve düsmanlığa alanen tahrik etme" suçlarını işledikleri iddia edildi. Suç duyurusunda; Ekrem İmamoğlu'nun 'mağdur' olduğu öne sürüldü.

"FAZİLET DURAĞINDAN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

Suç duyurusunda; tatil günü olan Pazar sabahı 06:00 civarında otobüslere kasıtlı olarak toplu binildiğini iddia edilerek, "29 Mart Pazar sabahı saat 06:00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir. 62 no'lu Kağıthane-Kabataş Hattına; 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu; 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir. 72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında ise; 29 Mart Pazar sabahı saat 06:15'de sadece iki duraktan 41 kişinin zorla otobüse binmiştir" iddiasında bulunuldu. Suç duyurusunda; otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddia edildi.

KAMERA KAYITLARI, GEÇMİŞE YÖNELİK 3 AYLIK VERİ DÖKÜMLERİ VE YOLCU LİSTELERİ İNCELENDİ

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmada; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi.

90 YOLCUNUN İFADESİ ALINDI

29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden 40 yolcunun bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı. 29 Mart 2020 günü 146 No'lu Boğazköy Bakırköy hattında seyahat eden 50 yolcunun da bilgi sahibi ifadeleri alındı.

ARAÇ İÇİ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İZLENEREK ÇÖZÜMÜ YAPILDI

Kağıthane Kabataş hattında ilk duraktan hareket saati olan 06.13 ila son durağa ulaşma saati olan 07.13 saatleri arasına ait araç içi güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek çözümü yapıldı. Boğazköy Bakırköy hattında ilk duraktan hareket saati olan 05.43 ila son durağa ulaşma saati olan 06.25 saatleri arasına ait araç içi güvenlik kamera görüntüleri izlenerek çözümü yapıldı

PAZAR GÜNÜNÜN 3 AYLIK YOLCU YOĞUNLUK BİLGİSİ İNCELENDİ

Her iki hattın Pazar günleri aynı sefer saatlerine denk gelen son 3 aylık yolcu yoğunluk bilgisi incelendi. Soruşturma kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aracılığıyla ve doğrudan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yazışmalar yapılarak soruşturma için gerekli bilgi, belge ve kamera görüntü kayıtları temin edildi.

BAŞSAVCILIK: "İBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği aracılığıyla yapılan şikayetin, gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yapılan basın açıklamasının ve gerekse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ulusal basında yer alan açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ve atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

FAZİLET DURAĞINDAN 47 YOLCU DEĞİL HİÇ YOLCU BİNMEDİ

Başsavcılık; 62 nolu Kağıthane Kabataş hattında 29 Mart Pazar günü, bu hat üzerinde bulunan Fazilet durağından bir defada 47 yolcunun bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık takipsizlik kararında; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarih 2020/1446 sayılı son yazısı ekinde gönderilen en son tabloya göre Fazilet durağından olay gün ve saatinde herhangi bir yolcunun binmediği anlaşılmaktadır. Araç içi kamera kayıtlarına göre de Fazilet durağı da dahil olmak üzere otobüsün yolcu aldığı hiç bir durakta bir defada 47 yolcunun binmediği anlaşılmıştır" denildi.

ASLAN: "HİÇ YOLCU ALMADIM, BU DURAKTAN SAATTE 29 KM HIZLA GEÇTİM"

62 no'lu Kağıthane-Kabataş Hattı'nın otobüs şöforü Ertuğrul Aslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği 3 Nisan 2020 tarihli ifadede; "Fazilet durağından hiç yolcu almadım. Sonrasında kontrol ettiğimde bu duraktan saatte 29 km hızla geçtiğimi gördüm" dedi.

22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE 1 YOLCU DEĞİL TOPLAMDA 57 YOLCUNUN BİNMİŞ!

Başsavcılık; Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un; 62 nolu Kağıthane Kabataş hattında aynı saatlerde 15 Mart Pazar günü toplam 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplam 71 yolcunun bindiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit edildi

Kararda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği verilere göre, 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattına 22 Mart Pazar günü 1 yolcu değil toplamda 57 yolcunun bindiğinin tespit edildiğine dikkat çekildi.

YOLCULAR; İŞÇİ, ESNAF VE VARDİYALI ÇALIŞAN KİŞİLER..

Başsavcılık; otobüs içerisinde gözüken kişilerin organize bir şekilde ve zorla otobüse bindikleri iddiasının da gerçeği yansıtmadığı tespit etti.

62 nolu Kağıthane Kabataş hattında seyahat eden ve ifadeleri alınan yolculardan bir kısmının özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf olduğu, büyük bir kısmının vardiyalı olarak çalışan kişiler oldukları ve vardiya saatlerine tekabül ettiğinden ise gitmek için veya evlerine dönmek için bu hattı kullandıkları bildirildi.

Söz konusu kişilerin ikametgah ve işyeri bilgilerinin bindikleri duraklarla uyumlu olduğu ve birbirleriyle irtibatlı olduklarına veya organize şekilde hareket ettiklerine dair herhangi bir veriye rastlanmadığına dikkat çekildi.

2 DURAKTA TOPLAM 41 KİŞİNİN BİNDİĞİNE İDDİASI DA YALAN

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; 72 duraklı 146 no'lu Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu bindiği ve Pazar sabahı 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindikleri iddiasından da gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

Takipsizlik kararında; "İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı olmadığı anlaşılmıştır" denildi.

22 MART PAZAR GÜNÜ 31 YOLCUNUN OTOBÜSE BİNDİĞİ DE YALAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Boğazköy-Bakırköy hattında 15 Mart Pazar günü aynı saatlerde toplam 51 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu ve 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu bindiği, 29 Mart Pazar günü binen yolcu sayısının önceki tarihlere göre oldukça fazla olduğu iddiasının da gerçeği yansıtmıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nin 30 Nisan 2020 tarih, 2020/1446 sayılı yazısı ekindeki belgelerde, 22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindiğinin anlaşıldığı, 31 yolcu rakamının ne şekilde bulunduğunun anlaşılamadığı bildirildi.

Kararda; geriye yönelik 3 aylık veriler incelendiğinde Pazar günleri aynı saatlerde 29 Aralık 2019 günü 75 yolcu, 19 Ocak 2020 günü 70 yolcu, 26 Ocak 2020 günü 76 yolcu, 9 Şubat 2020 günü 68 yolcu, 16 Subat 2020 günü 69 yolcunun taşındığına dikkat çekildi.

Kararda; "29 Mart Pazar günü taşındığı belirtilen yolcu sayısının hatta taşınan rutin yolcu sayısına uygun olduğu, o gün için özellikle yoğunluk yaratılmaya çalışıldığına ilişkin sayısal bir verinin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ İFADE EDİLEN BİLGİLER GERÇEK VERİLERLE UYUŞMUYOR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararında şöyle denildi: "Bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen veri içerikleriyle de teyit edildiği üzere, 30 duraklı 62 Nolu Kağıthane-Kabatas hattında ve 72 duraklı 146 no'lu Boğazköy-Bakırköy hattında, 29 Mart Pazar günü yaşandığı iddia edilen yoğunluğun yolcular veya 3. kişiler tarafından organize ve bilinçli bir şekilde oluşturulduğuna ilişkin herhangi bir veri elde edilemediği, bu kapsamda şikayet dilekçesi ve basın açıklamalarında ifade edilen bilgilerin gerçek verilerle uyuşmadığı…"

"OTOBÜS YOĞUNLUĞUNU GÖSTEREN PAYLAŞIM YAPMAK ANAYASANIN GÜVENCESİ ALTINDA"

"Vatandaşların bu tür paylaşım yapma haklarının Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen Cumhuriyet Nitelikleri, 25. maddesinde düzenlenen Düşünce ve Kanaat Hürriyeti ve 26. maddesinde düzenlenen Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı maddelerinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 19. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 10. maddesinde güvence altına alındığı…"

"Unsurları yönünden oluşmayan suçlardan kovuşturma olanağı bulunmadığından, olay ve süpheliler hakkında ayrı ayrı kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

İMAMOĞLU: "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katılmış ve sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (62 Nolu Kağıthane-Kabataş Hattı) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulunmuştu.

ONGUN: "SABAH 06.00'DA FAZİLET DURAĞINDAN ŞOFÖRÜN UYARISINA RAĞMEN ARACA BİR ANDA 47 YOLCU BİNMİŞTİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun bindiğini savundu. Murat Ongun; "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir. (…) 72 duraklı 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattımıza ise 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu binmiştir. 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu, sabah 06.15'de ise sadece iki duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir" iddiasında bulundu.

YALAN 1: İBB ve Murat Ongun: "Fazilet durağından bir anda 47 yolcu otobüse bindi" Ekrem İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" dedi.

GERÇEK: Başsavcılık: Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadı. Otobüs şoförü Ertuğrul Aslan, İBB'yi yalanladı ve "Fazilet durağından hiç yolcu almadım" dedi.

YALAN 2: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir"

GERÇEK: Başsavcılık: "1 yolcu değil 57 yolcu otobüse bindi"

YALAN 3: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "Otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Yolculardan bir kısmı özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler."

YALAN 4: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindi"

YALAN 5: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü Pazar sabahı 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcu bindi. İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı yok"

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