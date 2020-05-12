İBB'den rötarlı ekmek! Vatandaşlar isyan etti

İBB'den yeni bir sorumsuzluk örneği daha. Bağcılar'daki Halk Ekmek büfesinin önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Normal şartlarda 15:00'te gelen ekmekler için büfeye gelen vatandaşlar, saatin 17:00 olmasına rağmen ekmeğini alamadı. Vatandaşlar ekmek ve pide alabilmek için güneşin altında uzun bir süre beklemek zorunda kaldı.

İstanbul'da Halk Ekmek kuyruğu çilesi vatandaşları isyan ettirdi | Video

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "15:00'te geleceği söylendi, mübarek günde sıcakta bekliyoruz. Kuyruk nereye ulaştı" sözleriyle isyan etti. Mahalleli, bu problemin her zaman yaşandığını belirterek İBB'ye "Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki. Büfelerin sayısı artırılsın" sözleriyle çağrıda bulundu.