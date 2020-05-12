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'den rötarlı ekmek! Vatandaşlar isyan etti

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'te yine bir sorumsuzluk skandalı yaşandı. İstanbul Bağcılar’da bulunan bir Halk Ekmek büfesinin önündeki kuyruk uzadıkça uzadı. Saat 15:00’te geleceği söylenen ekmek ve pideler iki saat rötar yapınca mahalleli isyan etti. Vatandaşlar bu sorunun her zaman yaşandığını belirterek 'den çözüm bulmasını istedi.

Giriş Tarihi: 12.5.2020 14:15 Son Güncelleme: 12.5.2020 14:16 ABONE OL
İBB'den rötarlı ekmek! Vatandaşlar isyan etti

İBB'den yeni bir sorumsuzluk örneği daha. Bağcılar'daki Halk Ekmek büfesinin önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Normal şartlarda 15:00'te gelen ekmekler için büfeye gelen vatandaşlar, saatin 17:00 olmasına rağmen ekmeğini alamadı. Vatandaşlar ekmek ve pide alabilmek için güneşin altında uzun bir süre beklemek zorunda kaldı.

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VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "15:00'te geleceği söylendi, mübarek günde sıcakta bekliyoruz. Kuyruk nereye ulaştı" sözleriyle isyan etti. Mahalleli, bu problemin her zaman yaşandığını belirterek İBB'ye "Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki. Büfelerin sayısı artırılsın" sözleriyle çağrıda bulundu.

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İBB'den rötarlı ekmek! Vatandaşlar isyan etti
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