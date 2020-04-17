İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! Ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtan İBB, ekmek dağıtamıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmek talebinde bulunan kişilerin istediğini yerine getirmediği öğrenildi. Halk Ekmek büfe sahiplerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım talep ettikleri ancak bu konuda olumlu dönüş yaşanmadığı bildirildi.Sultangazi ilçesi Cebeci Fabrika önü ve Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfelerinde vatandaşın kuyruğa girdiği öğrenildi.Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Sözcü Gazetesi; "31 ildeki belediyelerle işbirliği yapan SÖZCÜ, okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. Bugün İstanbul'daki yüzlerce Halk Ekmek büfesinden, gazeteleriniz SÖZCÜ ve KORKUSUZ'u ücretsiz alabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vefa Sosyal Destek ekiplerinin talep eden vatandaşların ekmeğini evlerine götürdüğünü bildirdi.Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un her noktasında vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Tüm fırınlarımız ekmek üretiyor. Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz, ekmek talep eden vatandaşlarımızın ekmeğini evlerine götürüyor" ifadelerini kullandı.Yerlikaya'nın #EvindeKalİstanbul etiketli paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda ekmekleri, polis ve zabıta ekiplerinin dağıttığı görülüyor.https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1248923834243330048?s=20İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılıyor.39 ilçede oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerine 141 bin 116 başvuruda bulunuldu. Bunlardan, 126 bin 349'nun temel ihtiyaçları ile banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. 14 bin 767 kişinin ise bilgi talebine cevap verildi. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına 22 Mart'ta koronavirüs tehdidi nedeniyle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkışının kısıtlanması üzerine başlamıştı.