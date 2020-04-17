Rakamlar İBB'nin ulaşımdaki rezaletini gözler önüne seriyor...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınında İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 90 oranında düşmesine rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamamasına dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20'dir" ifadelerini kullandı.

Rakamlar ulaşımdaki rezaleti gözler önüne seriyor | Video



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZEMİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 5 Nisan tarihinden itibaren araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasına karar vermesine rağmen sorunu çözememesi dikkat çekiyor.

"İSTANBUL'DA BİZİM YAPTIĞIMIZ OTOBÜS AZALTMA ORANI YÜZDE 20"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İstanbul'da otobüs azaltma oranı yüzde 20 olduğunu açıkladı.

Murat Ongun, bir özel televizyon kanalına açıklamada bulundu. Ongun, İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20. Yani bizim normal hatlarda azalttığımız otobüs sayısı son derece az. Yüzde 90 diyorum, yüzde 20 diyorum. Yüzde 20'nin çoğu da şu anda kullanılmayan, kapalı olanlar yerlere giden hatlardır" iddiasında bulundu.





"TOPLU TAŞIMA KULLANIM ORANI ŞU GÜNLERDE YÜZDE 90'A YAKIN DÜŞTÜ"

Murat Ongun; 9 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, "İstanbul'da salgın sonrası toplu taşıma kullanım oranı şu günlerde yüzde 90'a yakın düştü. Özel araç kullanımında ise düşüş çok daha az. Ana arter analizlerinde özel araç kullanımının sadece yüzde 35,8 azaldığı tespit edildi" dedi.





İMAMOĞLU: "İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA KULLANIMI YÜZDE 83 ORANINDA DÜŞMÜŞTÜR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, 25 Mart 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSLER MART AYINDA 18 MİLYON 416 BİN KM YOL KAT ETMİŞTİR"

Murat Ongun, 16 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, İETT otobüslerinin kısıtlı taşıma dönemi olan Mart ayında 18 milyon 416 bin km yol kat ettiğini iddia etmişti.

Ongun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "Kamuoyu bilgisine; Rutin hizmetin sürdüğü Şubat ayında otobüslerimiz toplamda 17 milyon 967 bin km yol yaparken, kısıtlı taşıma dönemi olan Mart ayında 18 milyon 416 bin km yol kat etmiştir. Seferlerimizle ilgili spekülatif haberlere karşı Nisan ayı verilerini de paylaşacağız" iddiasında bulundu.

İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİSİ, ULAŞIM REZALETİNE EL KOYDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamamasına müdahale edilmişti.

İstanbul Valiliği; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 5 Nisan Pazartesi günü saat:05.00'den itibaren geçerli olmak üzere; toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararlar aldığını açıkladı.

"SEFER SAYILARI ARTIRILSIN"

Kurul; araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve yapılan düzenlemelerin halka ilan edilmesini istedi.

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30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLDİ



‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği İETT hatları şunlar:

📌 144K: Hadımköy Kiptaş 3. Etap - Bahçeşehir Merkez

📌 76BT: Tepekent - TÜYAP

📌 76GM: Gürpınar -TÜYAP Metrobüs

📌 76SM: İhlas Marmara Evleri - Sahil Mah. Kavaklıdere - Haramidere

📌 92A: Kirazlı Metro - Ateştuğla - Eminönü

📌 HT19: İ.Ü Cerrahpaşa - İ.Ü.CERRAHPAŞA - TÜYAP Metrobüs

📌 HT2: Kanuni Sultan Süleyman Hastane - Mahmutbey Metro K.

📌 MK19: Ayazma Siteler - Arena Park

📌 MK21: Başakşehir 4. 5. Etap Konutlar - Başakşehir Metrokent

📌 MR41: Atakent 1. Etap - Halkalı Marmaray

📌 33D: Esenler Bilim Parkı - Eminönü

📌 36S: Habibler Merkez - Sultangazi Belediyesi

📌 38H: Zübeyde Hanım Mahallesi - Habibler Merkez Mahallesi

📌 55EY: Gaziosmanpaşa - Yenikapı

📌 MK51: Esenler Giyimkent- Üçyüzlü Metro

📌 MR35: Kocamustafapaşa - Yenikapı

📌 ST36: Esentepe - Haseki Kampüs - Sultançiftliği Tramvay

📌 25G: Sarıyer -Taksim

📌 25S1: Hacıosman Metro - Sarıyer

📌 26B Gayrettepe - Eminönü

📌 29T: Tarabyaüstü - Darüşşafaka- İstinye

📌 37: Yeşilpınar - Yıldıztabya - Eyüpsultan

📌 40: Rumelifeneri - Garipçe - Taksim

📌 48R: Kent Ormanı - 4. Levent Metro

📌54B: Kağıthane Garajı- Beşiktaş

📌 54Y: Okmeydanı - Yenikapı

📌 59HS: Hacıosman Metro - Sarıtepe Kampüsü

📌 59S: Levazım Mahallesi - Şişli

📌 59UÇ: Uçaksavar - Şişli

📌 70D: Kurtuluş- Dolapdere



OTOBÜS VE METROBÜSLER İETT GARAJLARDA BEKLETİLYOR

Koronavirüs salgınına rağmen otobüs ve metrobüslerin birçoğu İETT garajlarında bekletiliyor. Edirnekapı İETT Garajı'nda çok sayıda metrobüs ve otobüsün bekletildiğine yönelik fotoğraf kamuoyunda tepki toplamıştı.

İETT'nin; İkitelli, Edirnekapı, Topkapı, Kağıthane, Ayazağa, Anadolu, Hasanpaşa, Şahinkaya, Avcılar, Beylikdüzü, Yunus, Sarıgazi ve Kurtköy'de garajları bulunuyor.



TRAMVAY VAGONLARI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, SEFER ARALIKLARI 10 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi, sefer aralarının önce 7 dakika, daha sonra 10 dakikaya çıkarılması tramvaylarda yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.



METRO SEFERLERİ SAAT 21.00'DEN SONRA YAPILMIYOR!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıklamıştı.

"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

Çalışan vatandaşların saat:21.00'den sonra evlerine ulaşmakta güçlük yaşadığı ifade ediliyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, MARMARAY SEFERLERİNİ AZALTMADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da ise; seferlerinde azaltma yapılmayacağını açıkladı. Marmaray'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız; İzdiham oluşmaması adına seferlerimiz herhangi bir azaltma yapılmadan devam etmektedir. Sosyal mesafe önlemlerine hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır sağlıklı yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı



ONGUN, İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Murat Ongun'un yönetim kurulu başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Otobüs A.Ş.'nin adının İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirildiği bildirildi.

Murat Ongun'un, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı ifade edildi. Murat Ongun'un, eski model ve kullanılmış araçları alımı ve kiralama işini yapacağı ifade ediliyor.

Söz konusu firmanın, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingini (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil, motosiklet hariç) sağlayacağı bildirildi.

MURAT ONGUN'A ÜÇ MAAŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde danışman olan kişilerin belediye iştiraklerinde de yönetim kurulu başkanı olarak atanarak üç maaş almasının sağlandığı tespit edildi.

Murat Ongun, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü, hem de Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Murat Ongun'un, maaşının 45 bin TL olduğu ifade ediliyor.

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