Siyasetçi mi hakim mi? Yaptığı skandal paylaşımı savundu

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden DHKP-C sanığı İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek gelmişti. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından Twitter hesabından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulunmuştu. Hâkim Pehlivan Twitter hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaşarak, Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi.







Yaşatamadık!' demişti. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaşmıştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketleyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmıştı.





HSK'DAN SONRA BAŞSAVCILIK'TA HAREKETE GEÇTİ

Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında ilk olarak Hâkimler Savcılar Kurulu idari soruşturma başlatmıştı. Adli olarak ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmişti. Başsavcılık, Pehlivan hakkında 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçu kapsamında soruşturma başlattı. Pehlivan hakkında re'sen başlatılan soruşturma kapsamında paylaşımları emniyet güçlerince tutanak altına alındı.





YAPTIĞI PAYLAŞIMI SAVUNDU

İzmir hâkimi hakkında adli ve idari soruşturma devam ederken Ayşe Sarısu Pehlivan bu kez politikacılığa soyundu. Siyasileri aratmayacak düzeyde sol tandanslı basına demeç üstüne demeç vermeye başladı. Cumhuriyet, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), İz Gazete, Birgün ve T24 gibi yayın kuruluşlarına röportajlar verdi. HSK'dan izin alınmadan verilen demeçlerde Pehlivan'ın kendisini aklamaya yeltenmesi dikkat çekti. Yargı mensubu çalışanlarının basın organlarına çıkması izne tabi olmasına rağmen Pehlivan, terör örgütü üyeliğinden yargılanan İbrahim Gökçek'in ölmesine ilişkin yaptığı paylaşımları kıyasıya savundu.





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