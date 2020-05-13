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Son dakika: Mahkemeden Özdil’i kaçak villasıyla ilgili üzecek karar

Yazarı ’in Bitez’deki muhteşem deniz manzaralı villasıyla ilgili mahkemeden yeni bir karar çıktı. 1. İdare Mahkemesi Özdil’in avukatının villanın yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılması konulu talebini değerlendirdi. Mahkeme Özdil’in avukatının talebini reddetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ Gündem
Giriş Tarihi: 13.5.2020 19:04 Son Güncelleme: 13.5.2020 19:04 ABONE OL
Son dakika: Mahkemeden Özdil’i kaçak villasıyla ilgili üzecek karar

Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez'de muhteşem manzaralı villasının ticaret alanına inşa edildiği, 142,5 metrekare ofis ruhsatlı yapının kaçak yapılaşma ile 310 metrekare villaya dönüştürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Ekipler yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında | Video

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatmış, Müdürlüğe bağlı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu taşınmazın yapı kayıt belgesini iptal etmişti.

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İptal gerekçesi ise, yapıya 31 Aralık 2017'den sonra çeşitli eklentiler yapılması oldu. Yılmaz Özdil'in avukatı Özlem Ayazöz söz konusu eklentilerin 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlandığına ilişkin faturalar bulunduğu iddiasıyla İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmenin durdurulması ve yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin işlemin ortadan kaldırılmasını talep etti.

Yürütmenin durdurulması istemi yönünden talebi inceleyen Muğla 1. idare Mahkemesi davalı idarenin birinci savunması alındıktan ve ara kararı gereği yerine getirildikten ya da savunma ve cevap verme süresinin geçmesinden sonra incelenmesine hükmederek yürütmeyi durdurma talebini yerinde görmedi.

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Son dakika: Mahkemeden Özdil’i kaçak villasıyla ilgili üzecek karar
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