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SON DAKİKA! DHKP-C'li sanığa destek twiti atan Hakim Sarısu hakkında 'dan flaş karar

Edinilen son dakika haberine göre Hakimler ve , Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. 'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 11:23 Son Güncelleme: 15.5.2020 11:30 ABONE OL
SON DAKİKA! DHKP-C'li sanığa destek twiti atan Hakim Sarısu hakkında HSK'dan flaş karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı, Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ı tedbiren görevden uzaklaştırdı. HSK'nın yazısı Pehlivan'a tebliğ edildi. Pehlivan DHKP-C'li İbrahim Gökçek hakkında attığı twitle gündeme gelmişti.

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NE OLMUŞTU?

Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın, İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DHKP-C terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılanan ve girdiği ölüm orucuna 323'üncü günde ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Paylaşımları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Pehlivan hakkında, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.

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SON DAKİKA! DHKP-C'li sanığa destek twiti atan Hakim Sarısu hakkında HSK'dan flaş karar
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