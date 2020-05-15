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Terör destekçisi 'li belediye başkanlarının görevden alınmasına ilk ses 'den geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 'li belediye başkanı gözaltında alınması ve yerlerine  atanmasına ilk tepki 'den geldi. İl Başkanı , terörle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle HDP'li başkanların görevden alınmasına karşı çıktı.

Giriş Tarihi: 15.5.2020 12:23 Son Güncelleme: 15.5.2020 12:46 ABONE OL
Terör destekçisi HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına ilk ses CHP'den geldi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde bulunan belediyelere yönelik araştırmalar yapan İçileri Bakanlığı bazı belediyelerde örgütle ilişkiyi tespit etti.

Yapılan soruşturmaların ardından 4 HDP'li belediye başkanı gözaltında alındı ve yerlerine kayyum atamaları yapıldı.

Kayyum atama kararına CHP'den jet bir tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kayyum atamalarını darbe olarak değerlendirdi.

"KAYYUM DARBEDİR"

Kaftancıoğlu, "Halkın iradesine ipotek koyan darbeci zihniyet gece yarısı operasyonlarına devam ediyor.. Atanmış askerlerle seçilmişlerin ve halkın hakkı gasp ediliyor #Kayyumdarbedir" ifadelerini kullandı.

Son dakika: HDP'li 3 belediyeye görevlendirme! 4 belediye başkanı da gözaltında Canan Kaftancıoğlu'nun darbe iması için karar: RTÜK'ten Halk TV'ye ceza! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeci aşkı! 5 darbeci hakkında şaşırtan sözler! ABD'li dergiden Canan Kaftancıoğlu'nu parlatma operasyonu! Türkiye karşıtı sözleri ile manşet oldu! Türkiye'ye 'darbe' Başkan Erdoğan'a 'idam' tehdidi! Alçak yazıya tepkiler çığ gibi Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Savcılıkta çark etti... CHP’deki “darbeci” damar rahatsız

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Terör destekçisi HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına ilk ses CHP'den geldi
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