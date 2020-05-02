Son dakika: Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Savcılıkta çark etti...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede

Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında haberlerin yeralması ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu ile ilgili Başsavcılık harekete geçmişti.

Fahrettin Altun Suç duyurusu ardından, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaftancıoğlu, önceki gün Anadolu Adliyesi'ne giderek hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi.

SAVCILIKTA ÇARK ETTİ

Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. CHP İlçe Başkanı'na talimat verdiklerini reddetmesi dikkat çekti. Kaftancıoğlu ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Hakkımdaki şikayet dilekçesinde suçu ve suçluyu övme ile suç işlemeye tahrik suçlarını işlediğim iddia edilmiştir. Her iki suçu işleyebilmek için de öncelikle ortada yargı kararıyla suç olduğu kesinleşmiş bir suç olması gerekir. Somut olayda Üsküdar ilçe başkanımızın yargı tarafından karar bağlanmamış bir eylemi soruşturulmaktadır. Ortada hali hazırda herhangi bir suç olmadığından benim de bahsi geçen suçları işleyebilmem olanak dahilinde değildir.

Ayrıca soruşturmaya konu 21 Nisan 2020 tarihli koruma polisleri tarafından tanzim edilen tutanak içeriği doğru değildir. Suat Özçağdaş, Üsküdar Belediyesi Meclis Grup Başkanımızdır. Kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol etmek, kent suçlarını takip etmekle görevlidir. Aslen bu takip görevini yerine getirmemesi suç olur. Görevini bu şekilde ihmal etmiş olur. Olay günü Suat Bey kendisini tanıtarak bölgeye gitmiş ve görevini icra etmiştir. Kesinlikle müştekinin evinin ya da şahsına özel başka bir mahalli fotoğraflamamıştır.

"TALİMAT VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Benim de Suat Bey'e bu yönde hiçbir talimatım telkinim olmamıştır. Elbette tüm parti mensuplarının yasalardan kaynaklı görevlerini doğru icra etmeleri yönünde genel talimatımız her daim olmaktadır. Bunun yanında kent suçlarının mahalinde görev kapsamında tetkik edilmesi, araştırılması yönünde de partimizin talimat vermesi mümkündür. Fakat somut olarak herhangi bir kimsenin özel hayatının gizliliğini ihlal etme yönünde bir talimat vermemiz mümkün değildir. Ben sadece Suat Bey'in görevini yerine getirmesinden dolayı hakkında işlem yapıldığını öğrenmem üzerine kendisinin görevini yapmaktan başka kusuru olmadığı anlamına gelecek destek açıklamaları yaptım.

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