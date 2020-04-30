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Son dakika! Canan Kaftancıoğlu 'un evinin fotoğraflanması ile ilgili ifade verdi! 1.5 saat sürdü..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. 'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin haberin yer aldığı Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü , Sorumlu Yazı İşleri Müdürü , muhabir ve foto muhabiri soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geldi. Öte yandan Altun'un evini CHP Üsküdar İlçe Başkanı'na fotoğraflatan Canan Kaftancıoğlu da adliyeye gelerek ifade verdi. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.

AA Gündem
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Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 14:42 ABONE OL
Son dakika! Canan Kaftancıoğlu Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili ifade verdi! 1.5 saat sürdü..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete geldi.

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ı arayarak soruşturma kapsamında ifade vermeleri için emniyete çağırdı.

Avukatlarıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık'ın ifade işlemlerine başlandı.

CANAN KAFTANCIOĞLU DA İFADE VERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ifade verdi.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Canan Kaftancıoğlu, bugün saat 13:00'te İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitti. Kaftancıoğlu'nun ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Kaftancıoğlu'nun ifade işlemleri 1.5 saat sürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Canan Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Altun'un avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine de Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu ile ilgili Başsavcılık harekete geçmişti.

Suç duyurusu ardından, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Son dakika! Canan Kaftancıoğlu Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili ifade verdi! 1.5 saat sürdü..
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