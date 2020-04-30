CHP'li Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor | Video

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gitti. Öte taraftan olayla yine ilgili Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti..