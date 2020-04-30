Video Haber Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video
30.04.2020 | 13:54
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video 01:49
Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video 30.04.2020 | 13:54
Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini... | Video 04:21
"Virüste ikinci dalga yaşarsak etkisini..." | Video 30.04.2020 | 13:44
Corona virüsünden sonra çalışma hayatı nasıl değişecek? Şirketlerde hangi çalışma modelleri yaygınlaşacak? | Video 02:03
Corona virüsünden sonra çalışma hayatı nasıl değişecek? Şirketlerde hangi çalışma modelleri yaygınlaşacak? | Video 30.04.2020 | 13:28
ABD'de kan donduran dehşet! New York’ta üst üste yığılmış 60 ceset bulundu | Video 00:22
ABD'de kan donduran dehşet! New York’ta üst üste yığılmış 60 ceset bulundu | Video 30.04.2020 | 12:48
İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'in anti demokratik sözlerine sert tepki gösterdi | Video 07:52
İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel'in anti demokratik sözlerine sert tepki gösterdi | Video 30.04.2020 | 12:34
İzmir'de corona virüsü yenen yaşları 92 ile 70 arasındaki hastalar bir bir alkışlarla böyle taburcu edildi | Video 00:23
İzmir'de corona virüsü yenen yaşları 92 ile 70 arasındaki hastalar bir bir alkışlarla böyle taburcu edildi | Video 30.04.2020 | 12:34
Afyonkarahisar'da corona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla hastaneden uğurlandı | Video 00:22
Afyonkarahisar'da corona virüsü yenen 5 kişi alkışlarla hastaneden uğurlandı | Video 30.04.2020 | 12:32
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi | Video 01:30
Hafter güçlerine destek için gönderilen mühimmat konvoyu imha edildi | Video 30.04.2020 | 12:29
Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler ve fırınlar açık olacak mı? | Video 01:59
Son Dakika Haberi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Marketler ve fırınlar açık olacak mı? | Video 30.04.2020 | 12:07
Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 00:33
Son dakika: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler | Video 30.04.2020 | 12:12
İstanbul'da corona virüsü kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskını | Video 01:15
İstanbul'da corona virüsü kısıtlamasına rağmen açık olan alkollü mekana polis baskını | Video 30.04.2020 | 11:45
Oyuncu Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptığı anları paylaştı! | Video 01:56
Oyuncu Can Yaman annesiyle birlikte tango yaptığı anları paylaştı! | Video 30.04.2020 | 11:31
Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı | Video 02:18
Son dakika: TCMB Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı | Video 30.04.2020 | 11:27
İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü makas terörü kamerada | Video 02:07
İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü "makas" terörü kamerada | Video 30.04.2020 | 11:15
İstanbul'da motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 02:07
İstanbul'da motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü anlar kamerada | Video 30.04.2020 | 10:44
Son dakika: Türk doktorun bulduğu corona virüsü aşısı Almanya'da 12 kişiye yapıldı | Video 00:58
Son dakika: Türk doktorun bulduğu corona virüsü aşısı Almanya'da 12 kişiye yapıldı | Video 30.04.2020 | 10:33
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla apartmana giren kişiler mahalleliyi sokağa döktü | Video 02:28
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla apartmana giren kişiler mahalleliyi sokağa döktü | Video 30.04.2020 | 10:26
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video 02:14
Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yeni corona virüsü tıbbi yardımı | Video 30.04.2020 | 10:10
Fransa ölüme terk etmişti, Türkiye'ye getirildi durumu iyiye gidiyor! | Video 01:44
Fransa ölüme terk etmişti, Türkiye'ye getirildi durumu iyiye gidiyor! | Video 30.04.2020 | 10:08
Özcan Deniz'den duygulandırna paylaşım! Oğlunun yeni yaşında video paylaştı | Video 00:14
Özcan Deniz'den duygulandırna paylaşım! Oğlunun yeni yaşında video paylaştı | Video 30.04.2020 | 10:02

Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'da ifade veriyor. Canan Kaftancıoğlu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'da 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınıyor. Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA