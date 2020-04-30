Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Adliye'de ifade veriyor | Video
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Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Kartal'da bulunan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'da ifade veriyor. Canan Kaftancıoğlu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'da 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla ifadesi alınıyor. Canan Kaftancıoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülenmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.