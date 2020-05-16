CHP’li Belediyeden 962 muhtara toplam 2 milyon 500 binlik hediye!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye ait birçok şirkette çalışanlara maaş ödeyemediği için kısa çalışma ödeneğine başvurulduğu diğer yandan ise CHP'ye yandaş yayın organlarına ise 6 milyon lira reklam dağıtıldığı belirtilmişti.

Her seferde geçmiş dönemdeki belediye yönetiminde yaşandığını dile getiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun aslında kendisinin israf yaptığı ortaya çıktı.

CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN 962 MUHTARA 2 MİLYON 500 BİNLİK HEDİYE

İmamoğlu'nun İstanbul'da 39 ilçedeki 962 muhtara akıllı cep telefonu hediye ederek israf yaptığı öğrenildi. Akıllı cep telefonunun birim fiyatının 2 bin 600 lira olduğu belirlendi. 962 muhtara gönderilen akıllı cep telefonlarının ortalama maliyeti ise 2 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

İŞTE O MEKTUP:

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "Kıymetli Muhtarım" diye söze başladığı bir mektubu da cep telefonu ile gönderdiği kaydedildi. Söz konusu mektupta şu satırlara yer verildi: "Çalışmalarınızı gerçekleştirirken sizlere iletişim kolaylığı sağlayacak, yazılımları ve uygulamaları hazır halde yeni nesil cep telefonlarını siz kıymetli muhtarlarımıza takdim etmekten mutluluk duyuyoruz."

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