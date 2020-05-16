Son dakika: Bakan Soylu'dan açıklama: Bölgedeki son tespitimize göre...

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kuzey Irak'ın bölgelerindeki teröristlerle ilgili açıklama geldi. Bakan Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." dedi.

"TERÖR VESAYETİNİ BU COĞRAFYADAN SÖKÜP ATACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır."

Öte yandan da operasyonlar devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

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