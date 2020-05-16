Son dakika! Ünlü iş adamına FETÖ davası! İddianamede çok çarpıcı detaylar...

FLO gibi ünlü ayakkabı firmasını bünyesinde bulunduran Ziylan Ayakkkabıcılık'ın Yönetim Kurulu üyesi Aykut Büyükekşi hakkında 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak' suçundan iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükekşi'nin örgütün kontrolünde kurulduğu ve yönetildiği tespit edilerek KHK ile kapatılan İhracatçı ve Sanayici İş Adamları Derneği (İHSANDER)'nin kurucularından olduğu, derneğin 29 Aralık 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına yönetim kurulu başkanı olarak katıldığı ve derneğin Genel Kurul Sonuç Bildirimi'ni 19 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Valiliği'ne teslim ettiği kaydedildi.

Yine şüphelinin FETÖ kontrolündeki TUSKON'un firari başkanı Rızanur Meral tarafından verilen Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu'ndan yönetim kurulu başkan vekilliği, saymanlık, asil ve yedek üyelik görevlerinde bulunduğu belirtildi.

ÖRGÜTE MÜZAHİR KURUMLARA ORTAK

Şüphelinin, örgüte müzahir eğitim kurumlarından Hisar Eğitim Turizm Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ve Fetih Öğretim İşletmeleri A.Ş. unvanlı şirketlerde ortaklıklarının olduğu ve bu şirketlerde yöneticilik yaptığı kaydedildi.

Şüpheli Aykut Büyükekşi'nin 1 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldığı belirtildi.

FETÖ TEPE YÖNETİCİLERİYLE İRTİBAT

İddianamede, şüpheli Aykut Büyükekşi'nin FETÖ'nün ana çatı soruşturması kapsamındaki tepe yöneticileri Halit Esendir, Hamdullah Bayram Öztürk ve Mustafa Muhammet Günay ile 2007-2011 yılları arasında irtibatının tespit edildiği belirtildi.

KAYNAK HOLDİNG İLE İLİŞKİSİ

Şüpheli Aykut Büyükekşi'nin 2004-2007 yılları arasında Kaynak Holding A.Ş. unvanlı holdingte yönetim kurulu üyesi olduğu, Kaynak Holding'in ise FETÖ'ye yönelik olarak yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sonucunda örgütün en önemli finans kaynağı bir kuruluş olarak tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli ile ilgili ihbarda bulunan bir şahıs, Aykut Büyükekşi'nin Fetullah Gülen cemaatinin üst düzey yöneticilerinden ve örgütün de gizli kasası olduğunu, kurban, burs ve hibeleri örgüte ilettiğini, cemaatten kendisine istihbarat akışı olduğunu ve Zaman Gazetesi vasıtasıyla gerçeğe aykırı haberler yaptırdığını, örgüte finansal destek sağladığını, firmanın kayıtlarının usulsüz olduğunu ve gayri resmi çeklerini tahsil ettiğini ileri sürdü. Şahıs ayrıca, cemaatin yönlendirdiği kişi, kurum ya da kuruluşlara zekat olarak ayakkabı gönderdiğini, TUSKON'un her toplantısına şirketi temsilen katıldıklarını, TUSKON'dan heyetlerin de kendilerine geldiğini ifade etti.

İhbarda adı geçen şahıslardan M.Ş. ve A.İ.'nin bilgilerine başvurulması ardından şahıslar Aykut Büyükekşi'nin Fetullah Gülen'in cemaatine yakın olduğunu, cemaatin sohbet toplantılarına gittiğini, şirket adına cemaate resmi makbuzlu yardımlar yaptığını beyan etti.

Şüphelinin sahibi olduğu Ziylan Ayakkabıcılık şirketine ilişkin düzenlenen MASAK raporunda, Büyükekşi'nin şahsi hesaplarında ve ortak olduğu şirket hesaplarında yapılan incelemelerde; FETÖ'ye doğrudan para aktardığına veya finans sağladığına ilişkin bir tespitin olmadığı, ancak şahsın 2004-2007 tarihleri arasında Kaynak Holding Yönetim Kurulu üyesi olduğu ve adı geçen holdingte yüzde 8 ortaklığı bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, ortaklığını 8 Kasım 2006'da devrettiğinin tespit edildiği, yine MASAK tespitlerinde Aykut Büyükekşi'nin ortağı olduğu Prizma Eğitim Sağ. Mat. Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. unvanlı şirketin iki çalışanının açık kaynak bilgilerinden 'Fetullah Gülen Okulu' ya da 'Gülen Hareketi Okulu' olarak nitelendirilen ABD'de kurulu bazı kuruluşların Türkiye'de açılan hesaplarına para transfer ettiklerinin tespit edildiği anlatıldı.

"PARA DESTESİNİ HALININ ÜZERİNE SERPTTİ"

FETÖ kapsamında beyanlarda bulunan bir tanık, 17/25 Aralık'tan sonra dershane kapatması mevzusu gündeme gelince Ertuğrul isimli eyalet imamı, bölge imamlarına tüm esnafın Hüseyin Bulut Yurdu'nda toplandıkları, günün birlik günü olduğunu söylediğini kaydetti. Burada konuşmalar sırasında Aykut Büyükekşi'nin Ertuğrul'dan söz isteyerek 'Madem gün birlik günü, dava günü ise' deyip cebinden bir deste para çıkararak halının üzerine serptiğini, devam eden yurt inşaatı için de 'bana uğrayın' dediğini, diğer arkadaşları da maddi manevi inşaat alanında görmek istediğini söylediğini belirtti.

"AY BAŞINDA 20, AY SONUNDA 30 BİN HİMMET"

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir başka şüphelinin ise ifadesinde, "... Benim buradaki görevim İstanbul ilinde örgüt tarafından Başakşehir adı verilen bir bölgede bulunan esnaf ve iş adamlarından himmet ve burs adı altında para toplamak idi... Burada tanıdığım ve isimlerini hatırladığım esnaflar şunlardır; ... Aykut Büyükekşi…

İstanbul İkitelli ilçesinde bulunan FLO distribütörünün sahibi bir şahıstı. Bu şahıs o dönem ayın başında 20 bin TL, ayın sonunda 30 bin TL himmet parası verirdi... Ben bu esnaf şahıslardan 2012 yılının Nisan ayından 2014 yılının tam ayını hatırlayamadığım tarihine kadar himmet parası almaya devam ettim. İfade içeriğinde belirttiğim esnaf-iş adamı şahısların hemen hemen hepsi 17-25 Aralık sürecinden sonra da himmet parası vermeye devam ettiler..." demesi dikkat çekti.

"BÜYÜKEKŞİ CEMAATTE ÖNEMLİ BİR KONUMDAYDI"

Yine bir soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren bir başka şahıs; "...Gaye Uluslararası Öğrenci ve Kültür Derneği ile İhracatçı ve Sanayici İş Adamları Derneğine üye yapıldım. 17-25 Aralık sürecinden önce cemaat yapılanmasına bağlı Aykut Büyükekşi ve Ö.D. adlı şahıslar benim iş yerime bir iki sefer gelerek cemaat ile ilgili konuşmalar yaptılar. Bana ülkeye ve millete faydalı işler yaptıklarından bahsediyorlardı. Bu şahıslar tarafından bu derneklere üye yapıldım… Aykut Büyükekşi cemaatte önemli bir konumdaydı. Yetkili ve etkili birisi gibi gözüküyordu. Bu şahsın da 17-25 Aralık sürecinden sonra yavaş yavaş bu yapıdan uzaklaştığını duydum" dedi.

BÜYÜKEKŞİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Aykut Büyükekşi'nin ifadesine de yer verildi. Büyükekşi ifadesinde, üye olduğu derneklerin o dönemde terör örgütüyle irtibatını bilmediğini, öğrendiğinde ise istifa ettiğini, Bank Asya'da A grubu hissesi olduğunu, 17-25 Aralık sürecinden sonra bankaya kayyım atanınca ve bankanın TMSF'ye devri için A grubu hissenin yüzde 51'i aşması gerektiğini öğrenmesi üzerine, hissesinin devrini bizzat talep ettiğini ileri sürdü. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kestiğini, şirket ortaklıklarında emanetçi olmadığını, hisselerini parayla aldığını ve zararına devrettiğini ifade etti.

TUSKON 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmadığını, ancak Özer Demircan'ın kendisini toplantının yapıldığı binaya çağırarak dernek yönetiminde bulunduğu için belgeyi (Hazirun Listesi belgesini) imzalaması gerektiğini söylediğini kaydetti. Bunun üzerine tutanağı imzaladığını, toplantı ve Rızanur Meral'in yaptığı konuşma sırasında salonda olmadığını, binaya gitmeden önce toplantının ve konuşmaların yapılmış olduğunu ileri sürdü. Aleyhine ifade veren şahıs ile arasında dava bulunduğunu, iddialarının bu nedenle husumet kaynaklı iftira olduğunu savunarak suçlamayı reddetti.

TUSKON TOPLANTISINDA SİNYAL VERDİ

Savcılık, Büyükekşi'nin 1 Mart 2014 tarihinde saat 09.29-13.26 aralığında soruşturmaya konu toplantının yapıldığı WOW Otel ve CNR Metro İstasyonu'ndan baz sinyali verdiğini, bu tespit ışığında şüphelinin TUSKON'un söz konusu toplantısına katıldığı sonucuna varıldığını kaydetti.

Savcılık, şüphelinin örgütsel kabul edilen eylemlerinde çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk kriterlerinin gerçekleştiği ve örgütle kurduğu organik bağını devam ettirerek soruşturmaya konu suçu işlediği, sonuç ve kanaatine varıldığını belirtti.

Şüpheli Aykut Büyükekşi hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ceza talep edildi. İşadamı ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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