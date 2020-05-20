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ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi illerde? günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?

kaç gün sürecek ve hangi illerde olacak sorularının yanıtları, son günlerin en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirmişti. Bu açıklamanın ardından, 'Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, hangi illerde olacak?' sorularının yanıtı merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı da bir genelge yayınlayarak uygulanacak olan kısıtlamanın kapsamını ve kimleri muaf tuttuğunu duyurdu. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak, kimler muaf tutulacak? günü sokağa çıkma yasağı kısıtlaması var mı? İşte, tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 20.5.2020 08:36 Son Güncelleme: 20.5.2020 08:37 ABONE OL
Bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi illerde? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?

Son dakika haberleri... ne zaman başlıyor, hangi illerde olacak ve kaç gün sürecek sorularının yanıtları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından mikrofon başına geçen Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının getirileceğini duyurdu. Bilindiği gibi, salgının kontrol altına alınmasında bu zamana kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamalarının büyük payı oldu.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ İLLERDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan kısıtlamanın detaylarında değinirken 'Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, hangi illerde olacak ve Günü yasak var mı?' sorularına da açıklık getirdi. Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olan iller ve birçok detayı kamuoyu ile paylaştı.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, YASAKTAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile bayramda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kapsamını açıkladı. Bakanlık, eczane, marketler, bankalar vb. yerlerin çalışma saatlerine yönelik bilgi aktardı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak, kimler muaf? Kısıtlama ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi illerde olacak?

İşte, tüm bu soruların yanıtları;

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Bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi illerde? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?
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