Bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi illerde? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?

Son dakika haberleri... Bayramda sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, hangi illerde olacak ve kaç gün sürecek sorularının yanıtları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından mikrofon başına geçen Erdoğan, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının getirileceğini duyurdu. Bilindiği gibi, salgının kontrol altına alınmasında bu zamana kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulamalarının büyük payı oldu.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN SÜRECEK, HANGİ İLLERDE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı süresince uygulanacak olan kısıtlamanın detaylarında değinirken 'Ramazan Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek, hangi illerde olacak ve Arefe Günü yasak var mı?' sorularına da açıklık getirdi. Erdoğan, bayramda sokağa çıkma yasağı olan iller ve birçok detayı kamuoyu ile paylaştı.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, YASAKTAN KİMLER MUAF?

İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile bayramda sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının kapsamını açıkladı. Bakanlık, eczane, marketler, bankalar vb. yerlerin çalışma saatlerine yönelik bilgi aktardı. Peki, Bayramda sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak, kimler muaf? Kısıtlama ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek ve hangi illerde olacak?

İşte, tüm bu soruların yanıtları;