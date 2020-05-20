SON DAKİKA: 65 yaş üstü şehirler arası seyahat müjdesi! 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine nasıl gidecek?

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüsle ilgili son dakika bilgileri gelirken 65 yaş üstü seyahat yasağı hakkında yeni detaylar da paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sabit adreslerine 1 ay süreyle gidebieceklerini müjdeledi. İşte son dakika haberinin detayları...

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 1 aylık süre içerisinde 65 yaş üstü vatandaşların zorunlu bir refakatçi ile birlikte sabit bir şehre gitmelerinin yarından itibaren mümkün olacağını ifade etti. 65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu bayramdan sonra geçerli olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Gideceği yer sabitse ve orada yaşabileceği bir yer varsa izin verilebilecek. Herhangi bir hastalık belirtisinin olmadığını ispatlayan rapor alınırsa kaymakamlıktan izin alınacak. Yanlarında bir veya iki kişi refakatçi olarak gidebilecek. Bu kişilerin gittikleri yerlerde 1 aya kadar geri dönüş olmayacak."

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