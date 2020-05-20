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Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Denemelere başlandı

Erciye Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi () araştırmacılarından corona virüs aşısı ile ilgili umutlandıran bir haber geldi. Coronavirüse karşı hücre kültür temelli 'inaktif aşı' ve 'rekombinant aşı' olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. 'nden yapılan açıklamaya göre; koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşının hayvan denekler üzerindeki deneylerinin başladığı bildirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.5.2020 16:06 Son Güncelleme: 20.5.2020 16:18 ABONE OL
Koronavirüs aşısı ile ilgili flaş gelişme! Denemelere başlandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) araştırmacıları, hayvanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine başladı.

15 MAYIS'TA BAŞLADI

ERAGEM'de, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca (TÜSEB) desteklenen projeler kapsamında koronavirüse karşı hücre kültür temelli 'inaktif aşı' ve 'rekombinant aşı' olmak üzere iki farklı teknoloji ile aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. ERÜ'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla başlandığı ve devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının etkinliğinin test edileceği ifade edildi.


DENEMELER AĞUSTOSTA TAMAMLANACAK

Öte yandan, projeler kapsamında koronavirüse karşı 'rekombinant aşı' adayları da geliştirildiği ve bu aşı adaylarının deney hayvanlarına verilmesi çalışmalarına ise, Haziran ayı içinde başlanmasının öngörüldüğü belirtildi. Koronavirüse karşı geliştirilen inaktif ve rekombinant aşı adaylarının deney hayvanları üzerindeki denemelerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

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