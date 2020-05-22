Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti MYK öncesi flaş açıklamalar!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bakanlıklarımız ve tüm kurumlarımız salgın sürecinde tarihi başarılara imza attı. Ülkemiz başarılı bir süreç yönetimi gösterdi. Bugün her bakımdan gelişmiş ülkelerin dahi ilerisinde bir yerde olduğumuzu görüyoruz. Her fırsatta tekrar ettiğim gibi ülkemizde ve dünyada günlük hayat yeni kurallara göre işlemek durumundadır. Maske, fiziki mesafe, temizliğe riayet diye özetleyebileceğimiz yeni bir düzene geçiyoruz. En küçük bir ihmal salgının yeniden hortlamasına yol açabilir. Böyle bir durumunda ne derece ağır ekonomik ve sosyal koşullara yol açabileceğini geçtiğimiz günler göstermiştir. Sizlerden maske, sosyal mesafe gibi uygulamaların tavizsiz takip edilmesini istiyorum. Derhal tedbir alınmasını sağlamalısınız.

Yaşadığımız her büyük sıkıntı gibi salgın sürecinin de bir imtihan olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm imkanları seferber ediyor, var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Her kesimin ihtiyaçları için ayrı çözümler üreterek menfi etkileri azaltmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 5.5 milyon vatandaşımıza 1000'er lira destek ile sahipsiz olmadıklarını gösterdik. Herkesin yıl sonuna kadar önünü görebilmesini sağladık.

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CAMİLERE YÖNELİK PROVOKASYON: İZMİR'DE ALÇAKLAR YAYIN YAPARKEN, CHP'LİLER ZEVK ALIYOR

Ülkenin önüne takoz olmayı, milletin değerlerine husumeti, devleti yıpratmayı temel siyaseti haline getiren CHP yine çirkin yüzünü sergilemekten geri durmuyor. İzmir'de alçaklar saygısızca yayınlar yaparken o ildeki CHP yöneticileri sosyal medyadan zevkten dört köşe buna seviniyor. Bunların hayallerinde camilerden ezan sesi yerine başka bir ses duymak vardır.

18 yılda ülkemize çağ atlattık. Hep birlikte ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırdığımızı da göreceğiz. CHP'nin başındaki zata cevap vermek zorunda kalma ızdırabımı çok iyi biliyorsunuz.

KILIÇDAROĞLU'NUN BUHRAN SÖZLERİNE SERT TEPKİ: BUHRANI GEÇMİŞTE CHP YAŞATTI

'Buhran' ithamına kısaca değinmek istiyorum. Türkiye için buhran yabancı bir kavram değildir. Bu ülke CHP döneminde ekmeği karne ile dağıtma buhranını yaşamıştır. Yaşatan kimdi? CHP. Bu ülke geçmişte demokrasiyi açık oy gizli tasnif olarak gören faşist kafanın yol açtığı nice baskı ve zulüm buhranı yaşamıştır. Yaşatan CHP. Bu ülke temel gıda kuyrukları buhranı yaşamıştır. Hastane kapılarında yığılan insanlarının muayene olacak doktor, şifa için alınacak ilaç bulamama buhranı yaşamıştır. Yaşatan kim? Başta bay Kemal ve CHP. Evlatlarını gönderecek yükseköğretim bulamama buhranı yaşamıştır.

Salgında dünya çapında 5 milyar insan evde kalırken, 2.7 milyar insan da çalışmaya devam etmiştir. CHP kanadının salgın sırasında garip bir heyecana kapıldığını herkes gibi sizler de fark etmişsinizdir. Ekonomi yerle yeksan olacak, millet isyan edecek. Böylece hükümet yıkılacak meydan da kendilerine kalacak. Kendilerine felaketten iktidar çıkarma hevesi bir kez daha tüm benliklerini kapladı tabii yine hüsrana uğradılar. Salgın krizini en az hasarla geride bırakıyoruz. Aslında biz ülkemiz için hayırlı olan ne teklif varsa hepsine açığız ama CHP Genel Başkanı'nın 'Buhrandan çıkış' diye dillendirdiği hususların hiçbiri şifa içermiyor.

Biz TL'den 6 sıfır attığımızda bunlar ona da karşı çıkıyorlardır. Küresel krizin bizi teğet geçeceğimiz söylediğimizde saldırıyorlardı. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde anlamsız bir karın ağrısı ile eleştirmeyi sürdürüyorlardı. Faiz çift haneli rakamdayken bunu da tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde yine aynı şekilde zil takıp oynuyorlardı.

"BAŞBAKANLIĞIM DÖNEMİNDE GÖREV VERDİĞİM BAZI İSİMLER ŞİMDİ FARKLI ŞEKİLDE SALDIRI PEŞİNDELER"

Başbakanlığım döneminde görev verdiğim bazı isimler şimdi farklı bir şekilde bize saldırıyorlar. Kalkıp ben, ben, ben. Ne beni ya? Kalkıp Youtube'larla netice almanız mümkün değil. Kötü olan her şeyi bize yıkma hesabında olanlar milletim hesabını sorar.

Ben G20 Zirvesi'nde kamu-özel ortaklığını anlattım. Antalya'daki zirvede anlatsana dediler, anlattım. Ama Bay Kemal kamu-özel ortaklığını bilmez.

CHP'nin IMF sevdasının gerisinde Türkiye'nin geçmişindeki ekonomik teslimiyet dönemine döndürme sevdası vardır.