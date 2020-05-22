Selda Bağcan’dan camilerde "Yuh Yuh"un çalınmasına sert tepki

İzmir'de Konak, Kaşıyaka, Çığlı, Buca camilerinin hoparlörlerinden korsan bir şekilde İtalyan komünist devrim marşı çalınmıştı. Bir gün sonra ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısının iki farklı cami hoparlörlerinden çalınmasına sanatçı sert tepki gösterdi.

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BAĞCAN CAMİDEN ŞARKISININ ÇALINMASINI ŞİDDETLE KINADI

Selda Bağcan, bu konuyla alakalı sosyal medya hesabından duyuru yayınladı. Kamuoyuna duyuru diye başlayan mesajında Bağcan, "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!" dedi.



İZMİR MÜFTÜSÜ "TÜM İZMİR'E MAL ETMEYİN!" DEDİ

İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, bugün olayla ilgili bir açıklama yaptı. Balkan, "Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir'de bir ya da birkaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir'e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur" dedi.