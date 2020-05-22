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Selda Bağcan’dan camilerde ""un çalınmasına

Ünlü sanatçı Selda Bağcan’ın “” şarkısının ’de camilerdeki hoparlörlerinden çalınmasına sanatçı gösterdi. Bağcan, “İzmir’de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!” dedi. İzmir Müftüsü ise bugün yaptığı açıklamada “bu çirkin hadiseyi tüm İzmir’e mal etmeyin” dedi.

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Giriş Tarihi: 22.5.2020 22:32 Son Güncelleme: 22.5.2020 22:37 ABONE OL
Selda Bağcan’dan camilerde Yuh Yuhun çalınmasına sert tepki

İzmir'de Konak, Kaşıyaka, Çığlı, Buca camilerinin hoparlörlerinden korsan bir şekilde İtalyan komünist devrim marşı çalınmıştı. Bir gün sonra ünlü sanatçı Selda Bağcan'ın "Yuh Yuh" şarkısının iki farklı cami hoparlörlerinden çalınmasına sanatçı sert tepki gösterdi.

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BAĞCAN CAMİDEN ŞARKISININ ÇALINMASINI ŞİDDETLE KINADI
Selda Bağcan, bu konuyla alakalı sosyal medya hesabından duyuru yayınladı. Kamuoyuna duyuru diye başlayan mesajında Bağcan, "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!" dedi.


İZMİR MÜFTÜSÜ "TÜM İZMİR'E MAL ETMEYİN!" DEDİ
İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, bugün olayla ilgili bir açıklama yaptı. Balkan, "Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir'de bir ya da birkaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir'e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur" dedi.

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Selda Bağcan’dan camilerde "Yuh Yuh"un çalınmasına sert tepki
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