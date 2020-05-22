Son dakika: Terör örgütü PKK'ya operasyon! Eski HDP'li vekil de gözaltında...

Terör örgütü PKK adına kent merkezlerinde çeşitli isimler altında legal görünümle faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 kişi Diyarbakır Başsavcılığının talimatıyla adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındılar. Zanlıların Diyarbakır'da belediyelere kayyum atamasıyla ilgili provokatif çağrılar yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştıkları, güvenlik güçlerine karşı kışkırttıkları, açlık grevleri organize ederek sözde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı bahanesiyle günlük yaşamı olumsuz etkilemeye çalıştıkları bildirildi.

UZUN SÜREDEN BERİ İZLENİYORLARDI

Zanlıların ayrıca çeşitli tarihlerde güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristler için kitlesel cenaze törenleri organize ettikleri, bu organizasyon öncesinde çok sayıda kişiye cep telefonlarından mesaj gönderip cenaze törenlerine katılmalarını istedikleri, aynı şekilde bu cenazeler öncesinde esnaflara zorla kepenk kapattırmaya çalıştıkları bildirildi. Uzun zamandan beri teknik ve fiziki takiple izlenen zanlılar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarının talimatıyla adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alındılar.

ESKİ MİLLETVEKİLİ DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında HDP eski milletvekili Ayla Akat Ata ile DBP Diyarbakır eş başkanları Mehmet Arslan ile Gülcihan Şimşek'de bulunuyor. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel içerikli doküman; dijital materyaller hafıza kartları, tablet ve CD'ler de ele geçirildi.

Ele geçirilen örgütsel dokümanlar çözümlemeleri yapılmak üzere siper suçlarla mücadele şubesindeki uzman ekiplerce incelemeye alındı.