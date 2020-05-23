Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
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Başkan Erdoğan ve Trump'ın, bölgedeki barış ve istikrarın tesisi amacıyla siyasi ve askeri iş birliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kaldığı bildirildi. Edinilen son dakika habere göre; görüşmede, her iki milletin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde olduklarını teyit edildiği belirtildi.
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