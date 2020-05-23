CHP Sözcüsu Faik Öztrak, çamur siyasetinden medet ummaya devam ediyor. Hakaret, iftira ve yalanla siyaset yapmaya çalışan Öztrak uzun zamandan beri CHP sözcüsü olarak görev yapıyor ve onlarca isim değişmesine rağmen Öztrak gücünü artırmaya ve görevinde kalmaya devam ediyor.

Öztrak son günlerde ekonomiye ilişkin skandal açıklamalar yapıyor. Açıklamaları tek tek çürütülmesine rağmen Öztrak, özür dilemek bir yana iftiralarını artırarak devam ediyor.

Çamur siyasetinden medet uman CHP sözcüsü Faik Öztrak | Video

Peki Faik Öztrak kimdir?

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın mimarı olduğu İHA ve SİHA'ların teröristlere ağır darbe vurması dünya basınında dahi yankılanırken CHP her fırsatta İHA ve SİHA'ların terörle mücadelede kullanılmasından rahatsız oldu. CHP Sözcüsü Öztrak, teröre vurulan darbeleri görmezden gelerek Selçuk Bayraktar'ı hedef alırken "damat" ifadelerini kullandı. Aile üzerinden siyaset yaparak "liyakat" yalanına sarılan Öztrak'ın bir diğer hedefi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Albayrak'ın, finans tetikçilerinin kur saldırılarına rağmen ekonomiyi güçlü tutmasını ve attığı adımlarla Türk ekonomisini bağımsız hale getirerek IMF'ye boyun eğmemesini görmezden gelen Öztrak üstüne bir de IMF ile lobi faaliyetleri yürüterek Türkiye'nin IMF ile yakınlaşmasını istedi.

ÖZTRAK AİLESİ DEVLETE YUVALANMIŞ

Liyakat yalanını diline dolayan ve aile üzerinden siyaset yaparak Bayraktar ve Albayrak'ı hedef alan

Öztrak'ın ailesinin yıllardır devletin sırtından geçindiği, eski hükümetler ve bürokraside önemli roller aldıkları ortaya çıktı.

CHP Sözcüsü olan Faik Öztrak, 23. 24. 25. 26. ve 27. dönemde milletvekili olmuş ve Türkiye'nin 2001 krizinde baş aktörlerden biri olmuştu. Öztrak; 2001-2003 yılları arasında dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in, Hazine Müsteşarı olarak görev almıştı.

ÖZTRAK 2001 KRİZİNİN BAŞ AKTÖRLERİNDEN OLDU

Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden biri olan 2001 krizinin en bilindik isimlerinden biri Kemal Derviş'ti. O dönem IMF tarafından yapılan baskı ile Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kemal Derviş, yanına çok güvendiği bir ismi de aldı.

ABD'NİN TRUVA ATI DERVİŞ'İN ŞAKŞAKÇISI

Uluslararası güçler tarafından Türkiye ekonomisini tasfiye göreviyle koltuğa getirilen Kemal Derviş'in bütün faaliyetlerinde yancısı ve şakşakçısı olarak CHP'nin şu anki sözcüsü Faik Öztrak da bulundu. Öztrak, ABD'nin Truva atı olan Kemal Derviş ile birlikte Hazine'deki bütün milliyetçi ve muhafazakar bürokratlara kıyım uygulayan ekipte yer aldı.