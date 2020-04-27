SON DAKİKA: CHP, İslam düşmanlığına sahip çıktı! Skandal sözler...

CHP, Ankara Barosu'nun İslam düşmanlığı yapan sözlerine sahip çıktı. CHP Genel Merkez binasında basın açıklamasında bulunan Faik Öztrak, Diyanet İşleri Başkanı'nı hedef alan Ankara Barosu'na hiçbir şekilde tepki göstermezken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kur'an-ı Kerim'den alıntılanan ayetleri dile getirdiği hutbeye "düşmanlaştırıcı" ve "nefret dili" ifadeleri ile tepki gösterdi.

ÖZTRAK'TAN SKANDAL SÖZLER

CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısında kendisine yöneltilen soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

İnanç sahiplerinin, inançlarını dile getirme hakkı vardır. Ancak bunu dile getirirken, birilerinin yaşam tarzı üzerinden nefret dilini kullanarak, düşman yaratarak bunu yapmamaları gerekiyor. Bu birilerini düşmanlaştırmak ve toplumu bölmektir.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Hutbesini okurken, "İslam eşcinselliği lanetliyor" ifadelerini kullandı. Erbaş hutbede zina ve eşcinselliğin İslam dininde yeri olmadığını şu sözlerle dile getirdi:

"İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüz binlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor"

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ANKARA BAROSU DİYANET İŞLERİ BAŞKANI VE İSLAM DİNİNİ HEDEF ALDI

Ankara Barosu, Cuma Hutbesindeki ayetlere skandal ifadelerle tepki gösterdi, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı hedef aldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir. Aldığımız ibretse, anılan şahsın içinde bulunduğu takvim yılında yaşamasına rağmen bundan sekiz-dokuz nesil önceki büyükleriyle aynı zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip olmak için insan onuruna karşı gösterdiği büyük direnişten kaynaklanmaktadır. Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti büyük bir şaşkınlık ve ibretle kınadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Barosu hakkında soruşturma açıldı. Başsavcılık, Ali Erbaş hakkındaki açıklama nedeniyle harekete geçti. Baro hakkında soruşturma başlatıldı.

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