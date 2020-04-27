İslam'ın hükümlerinden rahatsız oldular | Video

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerden uzak durulması gerektiğini söylemesi bazı çevreleri rahatsız etti! Ankara Barosu, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerle ilgili açıklamalarına karşı yaptığı yazılı açıklamada İslam'a ve hükümlerine karşı skandal ifadeler kullanılmıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı canlı yayında Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerle ilgili açıklamalarına karşı skandal ifadeler kullanan çevrelerin tutumlarını yorumladı...