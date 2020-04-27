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Son dakika: CHP, İslam düşmanı skandal açıklamalara sahip çıktı | Video 27.04.2020 | 16:27
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"11 Mayıs’tan itibaren AVM’leri kademeli olarak açacağız" 27.04.2020 | 16:07
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ilk görüntüler | Video 27.04.2020 | 15:48
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İslam'ın hükümlerinden rahatsız oldular | Video 27.04.2020 | 14:53
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90 yaşında korona virüsünü yendi, alkışlarla taburcu oldu | Video 27.04.2020 | 14:45
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Antalya'da vatandaşlar balkondan müzik çaldı, polisler oynadı | Video 27.04.2020 | 13:19
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"Türkiye 2-3 ay içerisinde direkt yatırımlar alacak" | Video 27.04.2020 | 12:51
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"E-muhtıraya direniş dönüm noktasıydı" | Video 27.04.2020 | 12:47
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İşte corona virüsüyle mücadelenin kalbi: Günde 40 bin... | Video 27.04.2020 | 12:00
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Rize'de Ayder Yaylası'na inen 2 boz ayı kamerada | Video 27.04.2020 | 11:03
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Rize'de Ayder Yaylası'na Nisan ayında kar yağdı | Video 27.04.2020 | 10:52
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerden uzak durulması gerektiğini söylemesi bazı çevreleri rahatsız etti! Ankara Barosu, Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerle ilgili açıklamalarına karşı yaptığı yazılı açıklamada İslam'a ve hükümlerine karşı skandal ifadeler kullanılmıştı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Yaşaroğlu, Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, TÜRKAD Başkanı Avukat Mehmet Sarı canlı yayında Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde eşcinsel sapık ilişkilerle ilgili açıklamalarına karşı skandal ifadeler kullanan çevrelerin tutumlarını yorumladı...