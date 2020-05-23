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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezarlık ziyareti! Anne ve babasının ardından oraya gitti...

Cumhurbaşkanı , Arife Günü'nde annesi ve babasının kabrini ziyaret etti. Yağmur altında şemsiyesi ile dua eden Erdoğan, daha sonra ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu ile birlikte şehit olan 'un kabrine gitti.

Giriş Tarihi: 23.5.2020 15:46 Son Güncelleme: 23.5.2020 15:53 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezarlık ziyareti! Anne ve babasının ardından oraya gitti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anne, babası ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan Erol Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.

Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte hayatını kaybeden Erol Olçok'un kabrinde de dua etti. Erdoğan daha sonra mezarlıktan ayrılarak Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mezarlık ziyareti! Anne ve babasının ardından oraya gitti...
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