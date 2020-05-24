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Erdoğan, gençlere şiirle seslendi

Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın şiir okuduğu klibin paylaşımını yaptı.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 20:05 Son Güncelleme: 24.5.2020 20:14 ABONE OL
Erdoğan, gençlere şiirle seslendi

AK Parti Gençlik Kollarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla özledik. Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bir nebze de olsa gidermek istedik. Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadeleri yer aldı.

Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşılan klipte şu dizeleri okudu:

"Alemi İslam'a su gibi aksın, bayram olsun bayramlarınız. Evleriniz cennet kokusu gibi koksun, bayram olsun bayramlarımız. Zindan medresedir, gam yayla size. Farkı yok bin yılın bir ayla size. Melekler yukarıdan gıptayla size baksın, bayram olsun bayramlarımız. Serilsin gönüller döşek misali, patlasın sevgiler fişek misali, hakikat durmadan şimşek misali çaksın, bayram olsun bayramlarımız."

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Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
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