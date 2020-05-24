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SON DAKİKA... HDP'li vekilin de gözaltına alındığı terör operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

’da terör örgütü ’nın faaliyetlerini legal bir görünümle yürütmeye çalışarak öldürülen teröristler için cenaze törenleri organize ettikleri, tören öncesi çok sayıda kişiye mesaj gönderip cenazeye katılım sağlamalarını, esnafa kepenk kapattırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 zanlıdan 12’si tutuklandı. HDP eski milletvekili da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgür CEBE Özgür CEBE Gündem
Giriş Tarihi: 24.5.2020 11:07 Son Güncelleme: 24.5.2020 11:14 ABONE OL
SON DAKİKA... HDP'li vekilin de gözaltına alındığı terör operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

Terör örgütü PKK adına kent merkezlerinde çeşitli isimler altında legal görünümle faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 zanlı Terörle Mücadele Şubesindeki sorgulamalarının ardından Adliye'ye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince sorgulanan zanlılardan 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında DBP eş Genel Başkanları Mehmet Arslan ile Gülcihan Şimşek de bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP eski Milletvekili Ayla Akat Ata ile 5 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNLÜK YAŞAMA ZORBALIKLA MÜDAHALE ETMİŞLERDİ

Zanlıların Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimleri sonrasında belediyelere kayyum atamasıyla ilgili provokatif çağrılar yaparak halkı sokağa dökmeye çalıştıkları, güvenlik güçlerine karşı kışkırttıkları, açlık grevleri organize ederek sözde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı bahanesiyle günlük yaşamı olumsuz etkilemeye çalıştıkları bildirildi.

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ELE GEÇİRİLENLER...

Güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristler için kitlesel cenaze törenleri organize ettikleri, bu organizasyon öncesinde çok sayıda kişiye cep telefonlarından mesaj gönderip cenaze törenlerine katılmalarını istedikleri, bu cenaze törenleri öncesinde esnaflara zorla kepenk kapattırmaya çalıştıkları kaydedildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman; dijital materyaller hafıza kartları, tablet ve CD'lerin çözümlemeleri ise siper suçlarla mücadele şubesindeki uzman ekiplerce yapılıyor.

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