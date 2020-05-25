Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 il teşkilatıyla bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

* Koronavirüs ile olan mücadelemiz sürüyor. Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız.

* Açtığımız ve açacağımız hastanalerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

* CHP zihniyeti gibi polemik ve saldırılarımızla değil eserlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar tekrar anlatmalıyız.