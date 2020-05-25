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Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle yayınladığı video aracılığıyla partisinin 81 il teşkilatı ile bayramlaştı ve önemli açıklamalar yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:00 Son Güncelleme: 25.5.2020 17:04 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 81 il teşkilatıyla bayramlaştı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

* Koronavirüs ile olan mücadelemiz sürüyor. Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız.

* Açtığımız ve açacağımız hastanalerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir.

* CHP zihniyeti gibi polemik ve saldırılarımızla değil eserlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar tekrar anlatmalıyız.

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Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar: Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az hasarla atlatacağız
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