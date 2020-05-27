Yargıdaki FETÖ’cüler ‘örgütsel Evliliği’ böyle yapıyordu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün yargıdaki militanlarının örgütsel evliliği nasıl yaptıklarına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mücahid Ünal'ın şüpheli sıfatıyla alınan savunmasında Fethullahçı yargı mensuplarının örgüt içi evlilikleri nasıl gerçekleştirdiklerine dair çarpıcı detaylar yer aldı.

NAMAZLARI CEM EDİN, EVLENECEĞİNİZDE...

Ünal ifadesinde şunları söyledi:"....Evde kalan kişi sadece ev abisini tanır. Kıdemsiz birinin üst abileri tanıma şansı yoktur. Staj esnasında bize namazınızı gizli kılın, gerekirse zorunlu hallerde namazlarınızı cem edin diyorlardı, ramazan orucunuzu tutun, ancak gerekirse oruç tutmuyormuş gibi davranın diyorlardı. Bunun haricinde önemli bir hususta bize evliliğin faziletleri anlatılıyordu. Az önce yukarıda belirttiğim gibi her şeyden sorumlu bir abi vardı.

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Evlilikten sorumlu abi evlendirmeyi düşündüğü erkeğe gelerek erkekten bir vesikalık fotoğraf ve bir cv ister, devamında bu cv'yi ve fotoğrafı bir havuza atardı, aynı işlemi bayanlar için de yapıyorlardı, devamında evlilikten sorumlu abi kendince uygun gördüğü eş adaylarını birbirleriyle tanıştırıyordu, eğer taraflar birbirini beğenmişlerse ikinci görüşme yaptırılıyordu, eğer ikinci görüşme de olumluysa evlilikten sorumlu abi insiyatifi artık eş adaylarının kendisine bırakıyordu.

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