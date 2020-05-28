Trollük yapan hukukçuya tepki!

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz: "Bu üslup, bu mantık... Hiç yakıştıramadım... İnsan, evvela kendisine böyle ayıp etmemeli..."



AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler: "Bir hukuk prof.'u açıkça yalan söyleyen ve suç uyduran bir kişiye pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyor. Bu vahim durum hukuka hakaret, profesörlüğe ihanettir.."



Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda: "'Hukukçu adaletim' diye bir zırva olamaz"



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem'in; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılmasını istemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



ERDEM, KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE HAKARET ETTİ

Prof. Dr. Erdem; sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan eleştirilere hakaretle cevap verdi ve "Ödleri patlıyor Ekrem İmamoğlu'ndan. Ondan saldırıyorlar İmamoğlu'na. İyi bir şey söylediniz mi çıldırıyorlar. Ama ne halt ederseniz edin İstanbul'u o kazandı. Hani şu 'kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz' dediğiniz İstanbul'u. İşte bundan +ayrımcılık yapıyorum İmamoğluna Çatlayın Ey troller" ifadelerini kullandı.



YILMAZ: BU ÜSLUP VE MANTIK. HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz: "Çok yazık olmuş Bahadır Hocaya... Hadi yayında heyecanla söylediniz, böyle yazmak nedir? Bu üslup, bu mantık... Hiç yakıştıramadım... İnsan, evvela kendisine böyle ayıp etmemeli..."



GÜLER: "SUÇ UYDURAN BİR KİŞİYE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASINI İSTİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler: "Bir zırvalama örneği; Bir hukuk prof.'u açıkça yalan söyleyen ve TCK: 271'e göre suç uyduran bir kişiye pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyor. Bu vahim durum hukuka hakaret, profesörlüğe ihanettir.."



TUNÇ: "YALANCIYA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASI GEREKİR' DİYEN HUKUK PROFESÖRÜ" BILE GÖRDÜK!"

AK Parti Bartın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç: "Yalan'a ve yalancıya pozitif ayrımcılık yapılması gerekir" diyen "Hukuk Profesörü" bile gördük! #FaziletDurağındaİBBkumpası"



ÖZKAYA: 27 MAYIS'TAKİ AYNI SİYASAL ZİHNİYET İÇİN AYNI MANTIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili avukat Ali Özkaya: "27 Mayıs darbesinin sabahı İstanbul Üniversitesinden bir grup Hoca, askeri uçakla Ankara'ya gidip "bunu darbe saymak doğru değil" raporu sunmuştu (K. Gözler 1961 Anayasası). Anlaşılan o gelenek, aynı siyasal zihniyet için aynı mantıkla çalışmaya devam ediyor."



AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Şatır: "Bu videoyu pozitif ayrımcılık için delil olarak kullanabilir bir takım hukukçu Prof!lar.."



ALABARDA:"'HUKUKÇU ADALETİM' DİYE BIR ZIRVA OLAMAZ"

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda: "Nalıncı keseri gibi unvan ortaya koyup, inandırıcılığı hep kendine yontma gayretleri... 'Hukukçu adaletim' diye bir zırva olamaz, adil olmak vicdani olmanın gereğidir, en sıradan insan adil olabilirken mesela 'Hukukçu Savcı Egesel" Yassiada'da adaleti katledebilmiştir.'"



KARDAŞ: AHLAKEN ÇÜRÜMÜŞLÜK

Gazeteci İdris Kardaş: "Pozitif ayrımcılık yaptığı şey; bir kamu görevlisinin, İstanbul gibi bir şehrin yöneticisinin 'yalan söylemesi' Başkasının yalan söylemesine pozitif ayrımcılık yapmak kendisinin tekelinde değil de ahlaken nasıl bir çürümüşlük içinde olduklarını gösteriyorlar. #YaşasınHakikat"



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PROF. DR. ERDEM, EKREM İMAMOĞLU'NUN YALANLARINA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMASINI İSTEDİ

Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarına pozitif ayrımcılık yapılmasını istemişti.



PROGRAMDA; EKREM İMAMOĞLU'NUN "KANIM DONDU" SÖZLERİ TARTIŞILDI

Habertürk Televizyonu'nda Erdoğan Aktaş'ın sunduğu "Gece qGörüşü" programında; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve BELBİM'in Fazilet durağından 47 kişinin binmediğine yönelik tespiti tartışıldı. Programda; Ekrem İmamoğlu'nun, Fazilet durağından 47 kişinin değil hiç kimsenin binmemesine rağmen, "Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu" şeklindeki sözleri gündeme geldi.



ÖZTÜRK: "İMAMOĞLU, İZLEMEDİĞİ GÖRÜNTÜYÜ 'KANIM DONDU' DİYEREK ÇIKIP EKRANLARDA ANLATTI"

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem'e; "Hocam, 'Yalan söylenmesin. Trolleşmesin insanlar. Trolleşmeyin' diyorsunuz. Ama izlemediği görüntüyü 'Kanım dondu' diyerek çıkıp canlı yayında, ekranlarda anlatan bir İmamoğlu'nu da pozitif ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. Buyur hocam" dedi.



ERDEM: "BEN SAYIN EKREM İMAMOĞLU'NA BİRAZ POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUM"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem de; "Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'na biraz pozitif ayrımcılık yapıyorum. Hukukçu adaletim benim ona yapılan bütün haksızlıklar karşısında bu kadar pozitif ayrımcılığı hak ettiğini gösteriyor" iddiasında bulundu.



ONGUN, EKREM İMAMOĞLU'NUN "KANIM DONDU" DEDİĞİ DURAK HAKKINDA HATALI BİLGİ VERDİKLERİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı ve "Bu bir hata mı? Evet. 'Bir duraktan bu kadar yolcu bindi' dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş" dedi.

AYSEVER: "BU YANILGIYSA ÖZÜR DİLEMEK İSTER MİSİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, özel bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Enver Aysever; Murat Ongun'a, "Bir otobüs durağında bir kitle bir arada bulunuyordu. Siz belediye olarak dediniz ki, 'Bu organize suç ve organize eylem' Bu işin gerçeği ne? Burada yanıldınız mı belediye ve Murat Ongun olarak. Bu yanılgıysa özür dilemek ister misiniz?" şeklindeki soru sordu.

ONGUN: "'BİR DURAKTAN BU KADAR YOLCU BİNDİ' DEMEMİZ BANA GELEN VERİYE GÖRE YANLIŞ OLMUŞ"

Murat Ongun; "Savcılık takipsizlik kararı verdikten sonra bu arkadaşlar tekrar bu konuyu tekrar gündeme getirdi. 'Murat Ongun yalancı oldu, iftiracı oldu' falan filan. Ben savcı beyin takipsizlik kararını da dikkatlice okudum. 'Fazilet Parkı durağından 40 kusür kişi bindi mi? Binmedi mi? Efendim. Yok öyle bir şey, yok öyle bir şey' Bu bir hata mı? Evet. Bir duraktan bu kadar yolcu bindi dememiz bana gelen veriye göre yanlış olmuş."

“Trolleşmeyin” diyen hukukçu, canlı yayında “trollük” yaptı!