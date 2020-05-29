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'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan , tahliye edildi

'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan eski İzmir İl Başkan Yardımcısı , tahliye edildi.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 18:00 ABONE OL
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Özdemir, tahliye edildi

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahliyesine karar verilen Banu Özdemir'in 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Özdemir, tutuklanmıştı.

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İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Özdemir, tahliye edildi
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