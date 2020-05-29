İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Özdemir, tahliye edildi

Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tahliyesine karar verilen Banu Özdemir'in 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Özdemir, tutuklanmıştı.



Son dakika! Camilere alçak saldırıda yeni gelişme! 30 kişilik özel ekip...

CHP’li Meclis üyesinden ezana saygısızlık paylaşımı!

İzmir'deki cami provokasyonunda şok detaylar! Emniyet bölgedeki kameraları tek tek inceledi...

Camilere çirkin saldırı ile ilgili son dakika gelişmesi: CHP'li Banu Özdemir tutuklandı

Ezan provokasyonu yapanlara soruşturma

Cami’den çalan Çav Bella’yı destekleyen CHP’linin ‘PKK’ selamı ortaya çıktı