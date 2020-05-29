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Komutanın emir subayı ile ilgili çarpıcı detaylar

’de dün ’den gözaltına alınan ’nın emir subayı muvazzaf Binbaşı F.Ö. ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Binbaşı F.Ö.’nün, L.Ç. isimli asker imamı ile mahrem imama ait “operasyon hattı” üzerinden görüştüğü, imam L.Ç.’nin ardışık şekilde F.Ö. ile başka askerleri de aradığı anlaşıldı. L.Ç.’nin 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 29.5.2020 16:37 Son Güncelleme: 29.5.2020 16:45 ABONE OL
Komutanın emir subayı ile ilgili çarpıcı detaylar

Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı F.Ö., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamı ile irtibatı tespit edildiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden Binbaşı F.Ö. ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. F.Ö.'nün telefonu üzerinde yapılan incelemede ardışık ve şifreli arama kayıtlarına rastlandı. 2013-2015 yılları arasında örgütsel olarak kullanıldığı değerlendirilen ve "FETÖ'nün operasyonel hattı" olarak tanımlanan 7 sabit hattan 11 kez arandığı saptandı.

Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı FETÖ soruşturmasında gözaltına alındı | Video

Firari şüpheli L.Ç.'nin ise FETÖ'nün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde 'mahrem imam' olduğu, örgüt tarafından kullanılan operasyonel 2 hattın kullanıcısı bulunduğu ve bu hatlarla TSK içerisine sızmış örgüt mensupları ile iletişim kurduğu anlaşıldı. Kullanmış olduğu operasyonel sabit hattın ardışık şekil de şüpheli askeri personel Binbaşı F.Ö.'nün de arandığı anlaşıldı. Mahrem imam L.Ç.'nin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir soruşturma kapsamında 4 yıldır arandığı, ayrıca hakkında İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan açılmış bir dava bulunduğu, öğrenildi.

Diğer taraftan F.Ö'nüm hiçbir ifadesinin alınmadığı, ifade işlemlerinin daha başlayacağı kaydedildi.

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Komutanın emir subayı ile ilgili çarpıcı detaylar
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