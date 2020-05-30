CHP'li Faik Öztrak skandal hamleleri ile ekonomik krize böyle davetiye çıkarmış!

Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile gündemden düşmeyen CHP sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında kendisini öve öve bitirememiş ve ekonomideki sözde başarılarından söz etmişti. Faik Öztrak her ne kadar başarılarından söz etse de ortaya çıkan rakamlar, Öztrak dönemindeki skandalları ve krizi gözler önüne serdi...

2000-2003 YILLARI ARASINDA KRİTİK GÖREVLERDE BULUNDU!

Faik Öztrak, 30 Ağustos 2000'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı ve 16 Mart 2001'de Hazine Müsteşarı yapıldı bu görevinden de 21 Nisan 2003'te ayrıldı.

Faik Öztrak'ın BDDK ile başlayıp Hazine Müsteşarlığı ile devam eden 2,5 yıllık görev süresinde 13 bankaya el koyuldu ve bu bankalar sonraki süreçte tek tek battı.

40 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Yaptığı basın açıklamasında kendini öven ve istihdamdan, işsizlerden bahseden Faik Öztrak sadece bankacılık sektöründe 1 yılda 40 bin kişinin işsiz kalmasına sebep oldu.

DEMİRBANK SKANDALI!

2001 ekonomik krizi döneminde batan bankalardan biri de Demirbank'tı. Demirbank çoğu ekonomiste göre biraz likidite desteği verilseydi ayakta kabilecekti fakat dönemin BDDK yetkilileri bu konuda hiç bir adım atmadı ve bankayı batırarak yabancılara satışını gerçekleştirdiler, bu skandallara imza atan ekibin içinde yine CHP'nin skandal ismi Faik Öztrak bulunuyordu.

FAİZLER %190'LAR DÜZEYİNDEYDİ!

CHP'li Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında kendisini bolca övmüştü fakat Öztrak'ın ekonomideki aktörler arasında yer aldığı 2000-2003 yılları arasında faizler %190'ları dahi görmüştü. Türkiye'nin bugünlerdeki başarılı ekonomi politikalarını tüm dünya takdirle takip ediyorken, Öztrak Türkiye ekonomisinin güncel durumunu eleştirip, kendi dönemini övmeye kalkınca sosyal medyada da alay konusu oldu.

FAKİR DAHA ÇOK FAKİRLEŞTİ, ZENGİNLERİN PARASI KATLANDI!

Faik Öztrak'ın Türkiye'nin büyük krizlerle boğuştuğu dönemde ekibiyle birlikte, ülkeyi daha çok fakirleştirdiği ve ekonomik olarak dar gelirli sınıfı daha çok fakirliğe mahkum ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu dönemde zenginler de servetlerine servet eklediler...

MERKEZ BANKASI'NIN PİYASAYA LİRA VERMEYİ KESMESİ...

20-21 Şubat 2001'de Merkez Bankası, Anayasa Kitapçığı krizi sonrasında dolar fırlayınca piyasaya lira vermeyi kesti. O dönem medyada bu hamle 'dahiyane plan' olarak yorumlandı ama kısa süre geçmeden bu kararın kamu bankaları için adeta bir idam fermanı olduğu anlaşıldı. Kamu bankaları özel bankalara olan borçlarını ödeyemedi, sistem zincirleme olarak kilitlendi.

TÜM BU SKANDALLARA İMZA ATILAN DÖNEMDE FAİK ÖZTRAK BİR AKTÖR OLARAK ÖNE ÇIKIYORDU...

Bankacılık sistemindeki EFT sistemi kapanamadığı için kredi kartları bile çalışmadı. Özel bankalara karşı temerrüde düşen kamu bankalarına birkaç gün içinde yaklaşık 1 katrilyon liralık ek faiz faturası çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a fotoğraflı cevap

EKONOMİDEKİ BAĞIMSIZLIĞIN ÖNEMİ ANLAŞILDI!

2000 ve 2003 yılları arasındaki Türkiye ekonomisine bakıldığında dönemin krizler içinde geçtiği ve piyasanın dibi gördüğü halen yorumcular tarafından dile getirilmekte. CHP'li sözcü Faik Öztrak'ın da o dönemin ekonomi politikasında yer alan bir isim olarak bu krizin mimarlarından biri olduğu da biliniyor. Faik Öztrak tüm bu skandal geçmişine rağmen, Türkiye ekonomisinin en kritik dönemlerde bile büyümesine yönelik pozitif politikalar üreten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal ifadeler kullanması tepki çekmeye devam ediyor.

TÜM BUNLARA RAĞMEN BAĞIMSIZ VE MİLLİ EKONOMİYE SALDIRIYOR

Kendi dönemlerinde bağımsız bir ekonomik hamle üretemeyen Öztrak ve çevresi Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü olduğu bu dönemde, Türkiye ekonomisine yönelik skandal iftiralar atarak, yerli ve milli ekonomiye saldırmaya devam ediyorlar...