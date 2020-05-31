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| Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü 'ya ağır darbe

haberi... Terör örgütü 'ya yöneik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü 'nın sözde sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 31.5.2020 17:19 Son Güncelleme: 31.5.2020 17:28 ABONE OL
Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

"Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı! Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz... Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu... Rahat uyuyun J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış" dedi.

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Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
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