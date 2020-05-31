Son dakika | Bakan Soylu duyurdu: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Kazan vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu Twitter'dan yaptığı paylaşımda;
"Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı! Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz... Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu... Rahat uyuyun J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış" dedi.
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Sınır dışı edildiler
Kahraman @jandarma'mız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı!— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
Çukurca Kazan vadisinde üç terörist etkisiz...
Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu...
Rahat uyuyun 🇹🇷
J.Asb.Kd.Çvş. Ercan Sanca
J.Uzm.Çvş. Mehmet Sait Barış pic.twitter.com/3Ce5BNCOaI