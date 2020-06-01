Besle kargayı oysun gözünü! FETÖ’cüler ABD sokaklarında!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç ile ilgili gözaltına alınan 46 yaşındaki George Floyd, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenmişti. Floyd'un ölüm anları etraftaki Amerikalılar tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.

Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanması ardından ABD'deki Minneapolis eyaletinde sokak hareketleri başladı. Bir karakol yakıldığı gibi bir postane de harap edildi. Yağmaların da başladığı sokak hareketleri hâlâ devam ediyor.





BU SEFER ABD'DE FETÖ ORTAYA ÇIKTI

Başka şehirlerde de devam eden protestolardan birinde Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan ve Boston Celtics'te oynayan Enes Kanter de sloganlar attığı görüntülere yansıdı. Sokak hareketlerine destek veren Kanter'in bu tavrı Türkiye'deki Gezi Kalkışması'nda FETÖ'cülerin Gezi Parkı'na destek vermesini hatırlattı.





FETÖ'CÜ ADEM YAVUZ ARSLAN DA DESTEĞE KOŞTU

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu Enes Kanter ise sokak olaylarına destek verirken "siyah hayat önemlidir" sloganı attı ve bir de konuşma yaptı. Bir diğer firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da Beyaz Saray'ın önünde yapılan protestolara katıldı. Sosyal medya hesabından ABD'deki sokak hareketleri için paylaşımlar yapan Arslan, "Beyaz Saray'ın önünden canlı yayın az sonra. Dün akşam yaşanan olaylardan sonra kalabalık arttı. Her yer polis" dedi.





ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ, AMERİKALILARI SEVİYORMUŞ

FETÖ firarisi Emre Uslu ise Twitter hesabından Amerika'yı öve öve bitiremedi. Hatta Amerikalıları neden sevdiğini şöyle açıkladı: "Bakın ABD'yi büyük yapan işte şu beyaz anne. Kundaktaki çocuğuyla corona vs demeden sokağa çıkmış ve bir siyahinin hakkını arıyor. Bu yüzden büyük bu ülke, bu yüzden ayakta, bu yüzden güçlü. Ben de bu yüzden büyük saygı duyuyorum bu cesur insanlara, bu yüzden seviyorum bunları"





COŞKUN BAŞBUĞ: "ARKA PLANDA AYNI ŞAKLABANLAR VAR"

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ FETÖ'cülerin paylaşımlarıyla ilgili bir yorumda bulundu. Başbuğ, "FETÖ elebaşı gizli kardinal Fetullah Gülen'in manevi oğlum dediği terörist Enes Kanter alçağı Amerika'da eylemlere katılıp, slogan atıyor. Dedik ya... Oyun değişmiyor... arka planda hep aynı akıl, bu işin mutfağında aynı siyonist yapı, tarlasında da aynı şaklabanlar var" dedi.

Sonra ise Adem Yavuz Arslan ile ilgili şunları belirtti: "Sabah Enes kanter şimdi de diğerleri... FETÖ Amerika'da yuva yapmış alçaktan bol ne var... Alın bir omurgasız daha..."



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