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’cü hain karışsın istiyor

Rusya İmamı olduğu belirtilen , sosyal medya hesabından ABD’deki eylemin görüntüsünü paylaşarak “’nin de çıkarması gereken güzel dersler var” cümlesini kullandı. FETÖ’cü Has’ın bu cümleleri Türkiye’nin karışması özleminin dışı vurumu olarak değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 31.5.2020 19:47 Son Güncelleme: 31.5.2020 19:57 ABONE OL
FETÖ’cü hain Türkiye karışsın istiyor

ABD'de George Floyd'un gözaltına alınırken polisin boğazına ayağını dayaması sonrası nefes alamayarak ölmesi ardından isyan şeklinde olaylar yaşandı. Olaylar halen devam ediyor.

ABD'deki protestoların ardı arkası kesilmedi. Sosyal medyada bu konu gündemini koruyor..


TÜRKİYE'DE SOKAK HAREKETİ ÖZLEMİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Rusya İmamı olduğu belirtilen Kerim Has, sosyal medya hesabından bir ileti paylaştı. İletide Türkiye'nin karışmasına olan özlemini dışa vurması dikkat çekti. ABD'deki eylemin görüntüsünü paylaşan ve Türkiye'de sokak hareketlerinin başlamasının özlemini dile getiren Has, tweetinde, "ABD'de George Floyd'un öldürülmesi sonrası toplumun bazı barışçıl protesto örneklerinden Türkiye'nin de çıkarması gereken güzel dersler var: Sıranın kendilerine gelmesini beklemeyip siyahıyla beyazıyla, gazetecisiyle akademisyeniyle insanlar cesaretle "nefes alamıyorum" diyor" dedi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Kerim Has, sözde Rusya Uzmanı olarak Türkiye aleyhinde kara propaganda faaliyetleri yapıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma da açılmıştı. Kerim Has sözde Rusya unvanı ünvanını kullanılarak Halk TV, Karar, Yeniçağ, Evrensel, BBC Türkçe gibi basın ve yayın organlarında boy göstermesi dikkat çekmişti.

Rusya’nın FETÖ İmamı Kerim Has İdlib şehitlerine hakaret etti

FETÖ’nün Rusya imamı Kerim Has yine iş başında

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FETÖ’cü hain Türkiye karışsın istiyor
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