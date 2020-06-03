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Firari ’cü Emre Uslu’dan alçak paylaşım! "Darısı 'un başına..."

ABD’de yaşayan firari ’cü Emre Uslu, ülkede yaşanan sokak olaylarıyla olaylarıyla ilgili tweetlerinde ’da kargaşa çıkması özlemini dile getirdi. Uslu, Twitter hesabından “Gece saat 11 binlerce insan adaletsizliği ediyor. , Moskova, Kahire ve elbette İstanbul’un başına...” dedi

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 3.6.2020 13:54 Son Güncelleme: 3.6.2020 13:58 ABONE OL
Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan alçak paylaşım! Darısı İstanbul'un başına...

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un bir polis mensubu tarafından boğularak öldürülmesinin ardından dün gece de sokak hareketleri devam etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da bu sokak hareketlerine katılması dikkat çekti.

"DARISI İSTANBUL'UN BAŞINA" DEDİ

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, ABD'den iletiler atmaya devam etti. Uslu, ABD'de yaşanan sokak olaylarıyla ilgili tweetlerinde İstanbul'da kargaşa çıkması özlemini dile getirdi.

Emre Uslu, Twitter hesabından "Gece saat 11 New York binlerce insan adaletsizliği protesto ediyor. Darısı Şangay, Moskova, Kahire ve elbette İstanbul'un başına..." dedi.

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Firari FETÖ’cü Emre Uslu’dan alçak paylaşım! "Darısı İstanbul'un başına..."
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