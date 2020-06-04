CHP ve HDP'lilerin vekilliklerinin düşmesi ile ilgili çarpıcı sözler: Enis Berberoğlu kendini feda etti, arkasında Kılıçdaroğlu da vardı

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri kesinleşen hapis cezaları nedeniyle düşürüldü. TBMM'de okunan metnin ardından HDP ve CHP grupları istenmeyen görüntüler oluşturdu. TBMM'de yaşananları ve kararı değerlendiren Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş çarpıcı ifadeler kullandı. Kızıltaş, CHP'li Enis Berberoğlu'nun kendini feda ettiğini söyledi.

İşte Kızıltaş'ın A Haber canlı yayınındaki önemli açıklamaları...

Ekrem Kızıltaş: "Hadlerini aşmaları Türkiye'deki sessiz çoğunluğu ciddi şekilde rahatsız eden bir durum" | Video

"BERBEROĞLU KENDİNİ FEDA ETTİ"

Sıcak gelişmeyi değerlendiren Kızıltaş, "Enis Berberoğlu ile alakalı bir takım olaylar MİT TIR'ları ile ilgili karmaşık bir hikaye vardı. Burada CHP Genel Başkanı'nın da içinde bulunduğu bu süreçte galiba Enis Berberoğlu kendisini feda eden isim oldu. Korunması gerekiyordu milletvekili yaptılar, ağır ceza aldığı, cezasının indiği bir süreç yaşandı. Kılıçdaroğlu bu arada adalet yürüyüşü gibi atraksiyonlar yaptı. Zannediyorum Enis Berberoğlu'na sen kendini feda ettin ama bak biz de senin için uğraşıyoruz mesajı verildi." dedi.

"MECLİS'TE BULUNMASI TUHAFTI"

Kızıltaş sözlerini şöyle sürdü:

HDP'nin Fakat işin içinde HDP'li milletvekilleri ile ilgili yaşanan olaylar da arka arkaya gelince, daha öncesi olması gereken bir takım adımların bugün atıldığını gördük. TBMM'deki vekillerin yaptığı açıklamalar dokunulmayacak alandır, ama burada işi pervasızlık noktasına ulaştırarak ülkenin tüm kırmızı çizgileri ile oynanması ciddi manada can sıkıcı bir şeydir. Berberoğlu özelinde ise bu ülkenin devlet sırrı olması gereken bir konusunu bağıra çağıra servis eden ve bunun arkasında olduğunu söyleyen bir kişinin Meclis'te bulunması tuhaf şeylerdi.

"HİZAYA GELMELERİ LAZIM"

CHP'lileri, HDP'lilerin bağırıp çağırmaları normal. Bugün atılan adımın artık milletvekili olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olduğunu, hukuk devletinin geç de olsa doğru karar verdiğini görmeleri lazım. Devlet ile kavga eden, pervasız açıklamalar yapan kişilerin biraz hizaya gelmeleri lazım bence.

"KAMU VİCDANI RAHATLADI"

Kızıltaş sözlerini kamu vicdanı ile ilgili değerlendirmesi ile sonlandırdı.

Kamu vicdanında büyük bir rahatlama oldu. Terör örgütü militanlarını taşıyan, tedaviye götüren, tüylerimizi diken diken eden birçok insan vardı. Demokrasi, insan hakları falan tamam, aması burası bir devlet. Birilerinin aşırı derecede hadlerini aşmaları sessiz çoğunluğu rahatsız eden bir durum.

AĞIR CEZADA YARGILANDI

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Mahkeme, Berberoğlu'nu, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklamıştı.

Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi'ne gitmiş, daire yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etmişti.

5 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.

Bu ceza Yargıtay tarafından onanmış, milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

ENİS BERBEROĞLU VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Tüm bu gelişmeler ardından bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dakika gelişmesi yaşandı. MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni firari Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle hapse çarptırılan Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü.

MİT TIR'LARI İHANETİNE SAHİP ÇIKTI

Kılıçdaroğlu Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili tweet atarak MİT TIR'ları ihanetine sahip çıktı. Kılıçdaroğlu tweetinde, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" demesi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun tweetine kısa sürede çok sayıda tepki geldi.

Bilindiği gibi, MİT TIR'ları görüntülerini servis edilmesinden Kılıçdaroğlu'nun da haberi olduğu ve talimatı onun verdiği ileri sürülmüştü.

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